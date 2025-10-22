Ukrainiečių smūgis: atakuota chemijos gamykla Rusijos Briansko srityje

„Buvo surengtas masinis kombinuotas raketų ir oro smūgis, be kita ko, buvo panaudotos iš oro paleidžiamos raketos „Storm Shadow“, kurios sėkmingai prasiskverbė pro Rusijos oro gynybos sistemą“, – pranešė Generalinis štabas „Telegram“ tinkle.
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje (nuotr. Telegram)
Rusų ataka Kyjive (nuotr. Telegram)
Rusų ataka Kyjive (nuotr. Telegram)
Rusų ataka Kyjive (nuotr. Telegram)
Rusų ataka Kyjive (nuotr. Telegram)
Rusų ataka Kyjive (nuotr. Telegram)
Rusų ataka Kyjive (nuotr. Telegram)
Rusų ataka Kyjive (nuotr. Telegram)
Rusų ataka Kyjive (nuotr. Telegram)
Rusų ataka Kyjive (nuotr. SCANPIX)
Jis teigė, kad visas žalos mastas dar vertinamas, ir pabrėžė objekto svarbą Rusijos gynybos pramonei.
Oficialiomis žiniomis, atakuota chemijos gamykla Brianske yra viena iš pagrindinių Rusijos sprogmenų gamintojų, gaminanti artilerijos sviedinius ir raketų kovines galvutes.
Tuo tarpu Rusijos kariuomenė antradienio vakarą pranešė, kad virš minėto regiono numušė 57 ukrainiečių bepiločius orlaivius. Oficialiai nepranešta apie jokią žalą, o gubernatorius Aleksandras Bogomazas sakė, kad buvo pasitelktos gelbėjimo tarnybos.
REKLAMA