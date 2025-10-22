Kalendorius
Spalio 22 d., trečiadienis
Vilnius +10°C
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainiečių smūgis: atakuota chemijos gamykla Rusijos Briansko srityje

2025-10-22 06:58 / šaltinis: ELTA
2025-10-22 06:58

Ukrainos pajėgos per kombinuotą oro ataką smogė chemijos gamyklai Rusijos Briansko srityje, antradienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Sprogimai Rusijoje: dronai nusitaikė į vieną didžiausių chemijos įmonių (nuotr. Telegram)
27

„Buvo surengtas masinis kombinuotas raketų ir oro smūgis, be kita ko, buvo panaudotos iš oro paleidžiamos raketos „Storm Shadow“, kurios sėkmingai prasiskverbė pro Rusijos oro gynybos sistemą“, – pranešė Generalinis štabas „Telegram“ tinkle.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Jis teigė, kad visas žalos mastas dar vertinamas, ir pabrėžė objekto svarbą Rusijos gynybos pramonei.

Oficialiomis žiniomis, atakuota chemijos gamykla Brianske yra viena iš pagrindinių Rusijos sprogmenų gamintojų, gaminanti artilerijos sviedinius ir raketų kovines galvutes.

Tuo tarpu Rusijos kariuomenė antradienio vakarą pranešė, kad virš minėto regiono numušė 57 ukrainiečių bepiločius orlaivius. Oficialiai nepranešta apie jokią žalą, o gubernatorius Aleksandras Bogomazas sakė, kad buvo pasitelktos gelbėjimo tarnybos.

