Vyriausybė spręs, ar denonsuoti Lietuvos ir Rusijos sutartį dėl abiejų valstybių piliečių kelionių

Tokį siūlymą teikianti Užsienio reikalų ministerija (URM) teigia, kad toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į Kremliaus vykdomą agresiją prieš Ukrainą, taip pat į tai, kad praktikoje susitarimas „nėra taikomas ir nėra aktualus“.
Daugiau nei 20 metų senumo susitarimas sudarytas siekiant supaprastinti Lietuvos ir Rusijos piliečių kelionių tvarką, nustatyti vienos šalies valstybės piliečių įvažiavimo į kitos šalies valstybės teritoriją, išvažiavimo iš jos, vykimo tranzitu ir laikino buvimo tvarką ir reikalaujamus dokumentus.
Susitarimo taikymas iš esmės tapo nebeaktualus nuo 2007-ųjų birželio, įsigaliojus susitarimui dėl vizų ES ir Rusijos piliečiams išdavimo tvarkos supaprastinimo, taip pat Lietuvai tapus Šengeno erdvės nare.
URM teigimu, šio susitarimo taikymas po Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 metais buvo sustabdytas, o nagrinėjant Rusijos piliečių prašymus išduoti Šengeno vizą imta taikyti bendras 2009 metais Europos Parlamento ir Tarybos reglamento taisykles.
Kaip skelbė BNS, dėl tebesitęsiančio karo Ukrainoje Lietuva jau anksčiau yra nutraukusi ne vieną su Rusija ir Baltarusija sudarytą sutartį.
