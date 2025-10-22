Kalendorius
Spalio 22 d., trečiadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vyriausybė spręs, ar denonsuoti Lietuvos ir Rusijos sutartį dėl abiejų valstybių piliečių kelionių

2025-10-22 06:52 / šaltinis: BNS
2025-10-22 06:52

Vyriausybė trečiadienį posėdyje spręs, ar denonsuoti dar 2002 metais Maskvoje sudarytą Lietuvos ir Rusijos susitarimą dėl abiejų valstybių piliečių kelionių.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmai. ELTA / Andrius Ufartas

Vyriausybė trečiadienį posėdyje spręs, ar denonsuoti dar 2002 metais Maskvoje sudarytą Lietuvos ir Rusijos susitarimą dėl abiejų valstybių piliečių kelionių.

REKLAMA
0

Tokį siūlymą teikianti Užsienio reikalų ministerija (URM) teigia, kad toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į Kremliaus vykdomą agresiją prieš Ukrainą, taip pat į tai, kad praktikoje susitarimas „nėra taikomas ir nėra aktualus“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau nei 20 metų senumo susitarimas sudarytas siekiant supaprastinti Lietuvos ir Rusijos piliečių kelionių tvarką, nustatyti vienos šalies valstybės piliečių įvažiavimo į kitos šalies valstybės teritoriją, išvažiavimo iš jos, vykimo tranzitu ir laikino buvimo tvarką ir reikalaujamus dokumentus.

REKLAMA
REKLAMA

Susitarimo taikymas iš esmės tapo nebeaktualus nuo 2007-ųjų birželio, įsigaliojus susitarimui dėl vizų ES ir Rusijos piliečiams išdavimo tvarkos supaprastinimo, taip pat Lietuvai tapus Šengeno erdvės nare.

REKLAMA

URM teigimu, šio susitarimo taikymas po Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 metais buvo sustabdytas, o nagrinėjant Rusijos piliečių prašymus išduoti Šengeno vizą imta taikyti bendras 2009 metais Europos Parlamento ir Tarybos reglamento taisykles.

Kaip skelbė BNS, dėl tebesitęsiančio karo Ukrainoje Lietuva jau anksčiau yra nutraukusi ne vieną su Rusija ir Baltarusija sudarytą sutartį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų