Orlauskui patekus į Europos Parlamentą – rėžė Juknevičienė

Anot R. Juknevičienės, iš viešoje erdvėje esančių antraščių gali susidaryti kitoks įvaizdis, nei iš tiesų yra. Realybė, kaip sako parlementarė, yra tokia, kad A. Orlausko EP nei kvietė, nei jį įdarbino.
„Jį įdarbino prorusiška Gražulio frakcija, su kuria kartu būti nenorėjo net prancūzų Le Pen partija, su kuria turėti bet kokių reikalų nenori nė viena save gerbianti EP politinė jėga. Tas veikėjas EP atsirado tik todėl, kad jame atsirado Gražulis.
Ir ne, Gražulis čia niekaip nėra nei pagarsėjęs, nei garsėja. Lietuvoj jį čia garsina visi, kas netingi. Jį EP žino tik ta prorusiška jo frakcija, o kiti tik pagūžčioja pečiais, kai jis retkarčiais bando suskelti kokią nesąmonę per kokį nors debatą. Bet yra ir už jį “kietesnių” vyrukų ar moteriškių, visko iš visos Europos čia prirenka“, – feisbuke rašo ji.
A. Orlauskas dirbs kraštutinės dešinės partijos „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) suburtoje frakcijoje, o R. Juknevičienė pažymi kad šios partijos atstovai ten atvirai kalba Kremliaus naratyvais.
„Tokia yra Kremliaus politika – kelti chaosą visur, kur gali. Visi čia puikiai tai supranta. Beje, normaliose, ne prorusiškose frakcijose, dirba puikūs Lietuvos atstovai, dirba labai daug ir nuoširdžiai, dirba efektyviai, bet apie juos Lietuvoje niekas nerašo.
Visų partijų politinės grupės turi nemažą pagalbininkų personalą. Jie dirba komitetuose, dirba su delegacijomis, visur. Valstybių delegacijos tose grupėse taip pat proporcingai turi kvotas. Taip ir tas veikėjas atsirado toje prorusiškoje frakcijoje“, – aiškina parlamentarė.
Jos teigimu, A. Orlausko įdarbinimas EP prorusiškoje frakcijoje yra demokratijos grimasa:
„Aš dažnai galvoju, kodėl mes patys tuos Kremliaus klapčiukus reklamuojame? Kremliaus propagandistai ne kartą yra džiaugęsi, kad uždarius jų tiesioginius kanalus – Sputnik, Russia Today – jie lengvai gali save reklamuoti ir platinti savo naratyvus per laisvąją vakarietiškąją spaudą.
Ir čia dar kartą susiduriame su demokratijos realybe – Rusija bando sužlugdyti demokratijas, naudodama demokratijos įrankius. Šito veikėjo įdarbinimas per Gražulį prorusiškoje frakcijoje Europos Parlamente yra demokratijos grimasa. Kas už tai atsakingas? Piliečiai. Tie, kurie išrinko Gražulį į prorusišką frakciją EP. Tai tiek“, – nurodo ji.
Orlauskas gavo darbą EP
Su Tautos ir teisingumo sąjunga (centristais, tautininkais) pernai į Seimą kandidatavęs Artūras Orlauskas gavo darbą Europos Parlamente (EP), kur dirbs kraštutinės dešinės partijos „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) suburtoje frakcijoje, praneša naujienų portalas LRT.lt.
Pasak portalo, šią savaitę A. Orlauskas buvo pastebėtas Strasbūre, kur vyksta EP sesija. Teigiama, jog pats politikas neslėpė gavęs darbą EP ir ruošiasi keltis ar jau net apsigyveno Briuselyje, kur daugiausia laiko praleidžia europarlamentarai.
LRT.lt duomenimis, A. Orlauskas EP įsidarbino netiesiogiai, bet į vokiečių kraštutinių dešiniųjų AfD partijos suburtą Suverenių tautų Europos frakciją. Pažymima, kad šiai kraštutinės dešinės frakcijai priklauso ir Tautos ir teisingumo sąjungos pirmininkas Petras Gražulis, kuris Briuselyje pagarsėjo savo prieštaringais pareiškimais.
A. Orlauskas išgarsėjo kaip humoristas, tačiau pastaruoju metu tapo žinomas ir dėl savo prieštaringų politinių pareiškimų.
Kovo mėnesį Vilniaus miesto apylinkės teismas pripažino, kad A. Orlauskas paskleidė tikrovės neatitinkančią informaciją apie visuomenininką Andrių Tapiną, pažeidė jo garbę ir orumą. Teismas nusprendė, kad A. Orlauskas turi atlyginti 13 tūkst. eurų neturtinę žalą A. Tapinui, o visuomeninko vadovaujamai „Laisvės TV“ – dar 8 tūkst. eurų.
A. Tapinas ir „Laisvės TV“ teigė, kad 19-oje A. Orlausko laidų pagarsinti teiginiai apie visuomenininko ir jo įkurtos „Laisvės TV“ neva pasisavintas ir iššvaistytas lėšas, kurios buvo skirtos Ukrainos paramai, būtų pripažinti neatitinkančiais tikrovės, žeminančiais garbę bei orumą bei juridinio asmens dalykinę reputaciją.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!