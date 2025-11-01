 
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Susitiko Kinijos ir Pietų Korėjos prezidentai

2025-11-01 11:24 / šaltinis: ELTA
2025-11-01 11:24

Šeštadienį Kinijos prezidentas Xi Jinpingas susitiko su Pietų Korėjos prezidentu Lee Jae-myungu. Susitikimas įvyko Azijos ir Ramiojo vandenyno ekonominio bendradarbiavimo forumo APEC paraštėse.

Lee Jae-myungas, Xi Jinpingas (nuotr. Elta)

Šeštadienį Kinijos prezidentas Xi Jinpingas susitiko su Pietų Korėjos prezidentu Lee Jae-myungu. Susitikimas įvyko Azijos ir Ramiojo vandenyno ekonominio bendradarbiavimo forumo APEC paraštėse.

Xi Jinpingas pirmą kartą per pastarąjį dešimtmetį apsilankė P. Korėjoje. JAV prezidentas Donaldas Trumpas taip pat dalyvavo APEC forume, bet pasiekęs susitarimą dėl prekybos su Kinija ketvirtadienį išvyko.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šio forumo metu Kinijos prezidentas stengėsi gaivinti senus ryšius su šalimis, su kuriomis santykiai buvo atšalę daug metų dėl Pekino veiksmų.

Penktadienį Xi Jinpingas susitiko su Kanados ministru pirmininku Marku Carney. Tai buvo pirmasis susitikimas tarp abiejų šalių lyderių nuo 2017 m. Kinijos prezidentas teigė norįs pagerinti pašlijusius santykius ir pakvietė M. Carney apsilankyti Kinijoje.

Tuo metu Kinijos vadovas su Lee Jae-myungu susitiko pirmą kartą po to, kai pastarasis 2025 m. birželį laimėjo P. Korėjos prezidento rinkimus.

P. Korėja nuo seno bando balansuoti tarp Kinijos – pagrindinės prekybos partnerės – ir JAV – P. Korėjos saugumo garanto.

Tačiau santykiai su Kinija pašlijo, kai 2016 m. Seulas sutiko dislokuoti JAV pagamintą raketų gynybos sistemą THAAD. Pekinas į tai atsakė ekonominiais apribojimais P. Korėjos įmonėms ir uždrausdamas grupines keliones.

P. Korėja, šią savaitę susitarusi dėl milijardų dolerių vertės ekonominio sandorio su JAV, yra priklausoma nuo prekybos su Kinija.

Pasak Harvardo Universiteto Azijos centro mokslininko Seong-Hyonas Lee, P. Korėja bandys įtikinti Pekiną, kad bendradarbiavimas su JAV nereiškia, jog negalima vystyti pragmatiškų ekonominių santykių su Kinija.

Mokslininkas mano, kad P. Korėjos prezidentas sieks ekonominio stabilumo ir labiau nuspėjamų dvišalių santykių.

Taip pat reikia atsižvelgti į Pekino artimus santykius su Šiaurės Korėja, kuri faktiškai vis dar kariauja prieš P. Korėją.

P. Korėjos prezidento administracija teigia, kad Lee Jae-myungas kels branduolinio nusiginklavimo klausimą ir taikos siekį Korėjos pusiasalyje. Tačiau tokius siekius iš karto atmetė Š. Korėja.

P. Korėjos prezidentas dar prieš susitikimą su Kinijos lyderiu pabrėžė, kad stabilumas Korėjos pusiasalyje yra svarbus siekiant stabilumo Šiaurės Rytų Azijoje apskritai. Anot jo, tai sutampa su pačios Kinijos interesais, todėl tikimasi svarbaus Pekino vaidmens šiuo klausimu.

