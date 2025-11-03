Latvijoje sulaikytas įtariamasis, kaltinamas šnipinėjimu Rusijai

Latvijos valstybės saugumo tarnyba pirmadienį paskelbtame pareiškime nurodė, kad šis asmuo kaltinamas informacijos apie Latvijos gynybos sektorių rinkimu Rusijos karinės žvalgybos agentūrai GRU. Įtariama veikla apėmė duomenų apie privačią aviacijos infrastruktūrą ir NATO karius šalyje rinkimą.
Valdžios institucijos nepateikė daugiau informacijos apie įtariamojo tapatybę ar lytį. Pareiškime pažymima, kad šis asmuo tebėra sulaikytas, o tyrimas tęsiamas.
