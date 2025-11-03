 
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Latvijoje sulaikytas įtariamasis, kaltinamas šnipinėjimu Rusijai

2025-11-03 13:04 / šaltinis: ELTA
2025-11-03 13:04

Latvijos valdžios institucijos sulaikė šios šalies pilietį, įtariamą šnipinėjimu Rusijos naudai.

Latvijos valdžios institucijos sulaikė šios šalies pilietį, įtariamą šnipinėjimu Rusijos naudai.

0

Latvijos valstybės saugumo tarnyba pirmadienį paskelbtame pareiškime nurodė, kad šis asmuo kaltinamas informacijos apie Latvijos gynybos sektorių rinkimu Rusijos karinės žvalgybos agentūrai GRU. Įtariama veikla apėmė duomenų apie privačią aviacijos infrastruktūrą ir NATO karius šalyje rinkimą.

Valdžios institucijos nepateikė daugiau informacijos apie įtariamojo tapatybę ar lytį. Pareiškime pažymima, kad šis asmuo tebėra sulaikytas, o tyrimas tęsiamas.

