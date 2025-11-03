 
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Buvęs Lenkijos teisingumo ministras nesutiko atsisakyti teisinės neliečiamybės

2025-11-03 16:00 / šaltinis: BNS
2025-11-03 16:00

Buvęs Lenkijos teisingumo ministras Zbigniewas Ziobro pirmadienį nesutiko atsisakyti teisinės neliečiamybės dėl jo atžvilgiu pradėjo baudžiamojo tyrimo, pranešė vietos žiniasklaida. 

Zbigniewas Ziobro (nuotr. SCANPIX)

0

Lenkijos privatus transliuotojas „Polsat News“ pirmadienį citavo Z. Ziobro, sakiusį, kad jis „nieko neatsisakys“. 

Generalinis prokuroras Zbigniewas Žurekas pateikė prašymą Seimo pirmininkui Szymonui Holowniai, prašydamas parlamento atšaukti Z. Ziobro imunitetą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Balsavimas numatytas ketvirtadienį, nors Sz. Holownia suteikė Z. Ziobro laiko iki pirmadienio savanoriškai atsisakyti savo neliečiamybės ir išvengti balsavimo, kurį, kaip manoma, pralaimės.

Nacionalinė prokuratūra praėjusią savaitę apkaltino Z. Ziobro „organizuotos nusikalstamos grupuotės įkūrimu ir vadovavimu jai“ jam einant teisingumo ministro pareigas nuo 2015 iki 2023 metų. Prokurorai teigė, kad grupuotė pasisavino pinigus iš Teisingumo fondo, skirto įvairių nusikaltimų aukoms. 

2024 metų vasarį sudaryta Nacionalinės prokuratūros speciali tyrimų grupė tiria galimą konkursų dėl milijoninių dotacijų iš konservatorių partijos „Teisė ir teisingumas“ (PiS) kuruoto fondo klastojimą. Įtariami nusikaltimai taip pat apima dokumentų klastojimą.

Pasak prokurorų, Z. Ziobro įkurtą nusikalstamą grupuotę sudarė Teisingumo ministerijos pareigūnai, taip pat asmenys, susiję su subjektais, kurie gavo naudos iš Teisingumo fondo lėšų.

Atliekant tyrimą taip pat pateikti kaltinimai PiS parlamentarui Marcinui Romanowskiui, buvusiam Z. Ziobro pavaduotojui, tačiau jam pavyko pabėgti į Budapeštą, kur vietos valdžia jam suteikė politinį prieglobstį, nepaisant Europos arešto orderio, išduoto dėl jo suėmimo.

Praėjusią savaitę, praėjus vos dviem dienoms po to, kai generalinis prokuroras ėmėsi veiksmų panaikinti Z. Ziobro neliečiamybę, pastarasis Budapešte susitiko su vengrų premjeru Viktoru Orbanu.

