Romos centre sugriuvo istorinis bokštas: nukentėjo žmonės

Nelaimė įvyko atliekant statinio renovacijos darbus.
Šimtai turistų stebėjo, kaip ugniagesiai, pasitelkę mobiliąsias kopėčias, į viršutinį „Torre dei Conti“ aukštą užkėlė neštuvus. Trys darbininkai buvo išgelbėti, o vienas liko įstrigęs statinio viduje, pranešė laikraštis „Corriere della Sera“.
Policija aptvėrė teritoriją, kurioje įvyko griūtis, o pėsčiųjų ir transporto priemonių eismas buvo uždraustas, kad būtų lengviau dirbti ugniagesiams ir gelbėjimo tarnyboms, rašo „Evropeiskaja pravda“.
Griūties aplinkybių tyrimas bus atliekamas kartu su darbo inspekcija ir vietos sveikatos priežiūros tarnyba.
Įvykio vietoje buvo Romos meras ir kultūros ministras
„Torre dei Conti“ XIII amžiuje pastatė popiežius Inocentas III kaip rezidenciją savo šeimai. Bokštas nukentėjo per 1349 metų žemės drebėjimą, o vėliau, XVII amžiuje keliskart įgriuvo.
Italijos žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad įvykio vietoje buvo Romos meras Roberto Gualtieri ir Italijos kultūros ministras Alessandro Giuli.
