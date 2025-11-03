 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Romos centre sugriuvo istorinis bokštas: nukentėjo žmonės

2025-11-03 14:29 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
2025-11-03 14:29

Italijos sostinės širdyje, netoli garsiojo Romos forumo griuvėsių pirmadienį įgriuvus viduramžių bokštui sunkiai sužalotas mažiausiai vienas darbininkas, pranešė Italijos žiniasklaida.

Romos centre sugriuvo istorinis bokštas: nukentėjo žmonės (nuotr. SCANPIX)

Italijos sostinės širdyje, netoli garsiojo Romos forumo griuvėsių pirmadienį įgriuvus viduramžių bokštui sunkiai sužalotas mažiausiai vienas darbininkas, pranešė Italijos žiniasklaida.

0

Nelaimė įvyko atliekant statinio renovacijos darbus.

Šimtai turistų stebėjo, kaip ugniagesiai, pasitelkę mobiliąsias kopėčias, į viršutinį „Torre dei Conti“ aukštą užkėlė neštuvus. Trys darbininkai buvo išgelbėti, o vienas liko įstrigęs statinio viduje, pranešė laikraštis „Corriere della Sera“.

Policija aptvėrė teritoriją, kurioje įvyko griūtis, o pėsčiųjų ir transporto priemonių eismas buvo uždraustas, kad būtų lengviau dirbti ugniagesiams ir gelbėjimo tarnyboms, rašo „Evropeiskaja pravda“.

Griūties aplinkybių tyrimas bus atliekamas kartu su darbo inspekcija ir vietos sveikatos priežiūros tarnyba.

Įvykio vietoje buvo Romos meras ir kultūros ministras

„Torre dei Conti“ XIII amžiuje pastatė popiežius Inocentas III kaip rezidenciją savo šeimai. Bokštas nukentėjo per 1349 metų žemės drebėjimą, o vėliau, XVII amžiuje keliskart įgriuvo.

Italijos žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad įvykio vietoje buvo Romos meras Roberto Gualtieri ir Italijos kultūros ministras Alessandro Giuli.

