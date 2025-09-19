Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Turistui atostogos Italijoje tapo košmaru: palaikė jį ieškomu nusikaltėliu

2025-09-19 15:36 / šaltinis: ELTA
2025-09-19 15:36

Turistas iš Rumunijos beveik mėnesį praleido kalėjime, kai pirmąją atostogų Italijoje dieną policija palaikė jį ieškomu nusikaltėliu, penktadienį pranešė jo advokatas. 

Turistai, Italija (nuotr. SCANPIX)

Turistas iš Rumunijos beveik mėnesį praleido kalėjime, kai pirmąją atostogų Italijoje dieną policija palaikė jį ieškomu nusikaltėliu, penktadienį pranešė jo advokatas. 

0

„Košmaras baigėsi“, – ketvirtadienį išeidamas iš Pordenonės kalėjimo šiaurės Italijoje sakė Ovidiu A., pranešė vietos laikraštis „Corriere del Veneto“. 

„Jis pagaliau galėjo vėl susitikti su savo šeima“, jo laukusia nuo rugpjūčio 24 d., kai jis buvo suimtas, sakė advokatas Stefano De Rosa. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iš Jasų miesto Rumunijoje kilęs Ovidiu A. atvyko su šeima praleisti kelias dienas Kaorlėje, netoli Venecijos. Netrukus jis sužinojo, kad jo pavardė yra tokia pati kaip ir ieškomo rumuno nusikaltėlio, anksčiau Italijoje nuteisto dvejų metų laisvės atėmimo bausme už vagystę sunkinančiomis aplinkybėmis. 

Turistui savo pavarde užsiregistravus viešbutyje, suveikė perspėjimo sistema ir jį per pirmuosius pusryčius suėmė karabinieriai.

Jo advokatas sakė, kad jam buvo sunku surinkti įrodymus, patvirtinančius klaidingą tapatybės nustatymą, nes teismo procesas dėl vagystės vyko 2014 m., o galutinis nuosprendis buvo paskelbtas 2020 metais. 

„Policijos, kalėjimo, teismo ir karabinierių kompiuterinės sistemos nėra susietos. Turėjau prašyti dokumentų iš kiekvieno biuro“, – sakė jis. 

Pasak „Corriere del Veneto“, prieš grįždamas į Rumuniją turistas su šeima nori dar kelias dienas paatostogauti Italijoje.

