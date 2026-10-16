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TV3 naujienos > Gyvenimas > Mamoms

Perkate kombinezoną darželinukui? Ekspertė įvardijo dažniausias klaidas

2026-10-16 11:07 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-16 11:07
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Jei reikėtų įvardinti vieną praktiškiausią žieminį rūbą ikimokyklinio amžiaus vaikui, tai neabejotinai būtų kombinezonas. Jis patikimai saugo nuo šalčio ir kritulių, nevaržo vaiko judesnių, o medžiagos priežiūrai dažnai pakanka drėgnos šluostės. Be to, kombinezoną lengvai gali apsirengti ir trimetis – tėvams ar auklėtojui tereikia padėti užsisegti užtrauktuką. Visgi sudėtingiausia dalis – išrinkti vaikui tinkamiausią kombinezoną. Į ką vertėtų atkreipti dėmesį?

Vaikiški kombinezonai (Kidzone nuotr.)

Jei reikėtų įvardinti vieną praktiškiausią žieminį rūbą ikimokyklinio amžiaus vaikui, tai neabejotinai būtų kombinezonas. Jis patikimai saugo nuo šalčio ir kritulių, nevaržo vaiko judesnių, o medžiagos priežiūrai dažnai pakanka drėgnos šluostės. Be to, kombinezoną lengvai gali apsirengti ir trimetis – tėvams ar auklėtojui tereikia padėti užsisegti užtrauktuką. Visgi sudėtingiausia dalis – išrinkti vaikui tinkamiausią kombinezoną. Į ką vertėtų atkreipti dėmesį?

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„Nors rudens pradžia buvo ganėtinai šilta, tiek rugsėjį, tiek ir spalį matome augančius šaltajam sezonui skirtų drabužių ir avalynės pardavimus, vaikams skirtų prekių asortimentas – ne išimtis. Kaip ir kiekvieną spalį, taip ir šiemet, tėvai skuba pirkti žiemai skirtus kombinezonus, šiltus batus, kepures, pirštines, kol naujoms kolekcijoms skirtos lentynos neištuštėjo. Būtent spalį ir lapkritį parduotuvėse paprastai būna didžiausias šių prekių dydžių ir modelių pasirinkimas“, – sako Paulius Pocius, „Akropolis Group“ rinkodaros ir komunikacijos vadovas.

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Šiemet madingos ryškios spalvos ir žaismingi raštai

Jau kelis sezonus iš eilės naujose vaikams skirtose kolekcijose vyrauja plonesni kombinezonai, kurie tinka tiek vėsesniam rudeniui, tiek ir žiemai, sako Toma Sliesoraitienė, „Kotryna Group“ Prekinių ženklų vadovė Baltijos šalims. Tokie kombinezonai apsaugo vaiką nuo vėjo, žvarbaus oro, šiek tiek šildo, tačiau su tokiu drabužiu aktyviai judanti atžala nesukaista. 

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„Tokių kombinezonų labai platus pasirinkimas „Reima“ naujausioje kolekcijoje, dalį tokių modelių šiemet pristatė ir „Huppa“. Pastarojo gamintojo asortimente tai visiška naujiena, nes „Huppa“ iki šiol garsėdavo labai šiltais vaikiškais kombinezonais. Labai sparčiai populiarėja ir skandinaviško prekės ženklo „Zig Zag“, pasižyminčio palankiu kokybės ir kainos santykiu, kombinezonai“, – teigia T. Sliesoraitienė.

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Dar viena nauja tendencija – į vaikų viršutinių drabužių madą grįžta ryškios spalvos, įvairūs raštai, atkartojantys gėlių ar gyvūnų kailių motyvus. Tarp populiariausių atspalvių šiemet minimi bordo ir burgundiški, kurie vyrauja mergaitėms skirtuose drabužiuose, bei žalsvi ir samaniniai – berniukams skirtose prekėse.

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Pataria, kaip išrinkti tinkamiausią kombinezoną

Ar kombinezonas tiks konkrečiam vaikui – lemia ne tik prekės spalvingumas, bet ir techninės savybės, teigia „Kotryna Group“ atstovė. Pirmiausia kombinezonas neturi būti per daug aptemptas arba per laisvas, kad nevaržytų vaiko judesių ir būtų patogus aktyviam laisvalaikiui. Kadangi darželį lankantys vaikai auga sparčiai, o kombinezonai – gana brangi prekė, ekspertė rekomenduoja šioms atžaloms ieškoti kartu su vaiku „augančių“ kombinezonų. Pavyzdžiui, „Didrikson“ drabužius vaikams siuva su papildoma vidine siūle, kurią, vaikui augant, galima išardyti, kad drabužis padidėtų. 

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„Svarbus ne tik vaiko ūgis, bet ir charakteris. Jei atžala aktyvi, sportiška, nenustygsta vietoje, šiuos poreikius turi atitikti ir lauko drabužis. Jeigu vaikas dažnai mėgsta sėdėti ant žemės, vartytis, žiemai vertėtų išbandyti naujuosius „Viking“ kombinezonus. Jie pagaminti iš medžiagos, naudojamos NASA astronautų aprangoje. Sėdint ant žemės tokio kombinezono užpakalinė dalis ima šilti, nes būtent toje vietoje, ne visame kombinezone, yra dalelė tos „stebuklingos“ medžiagos“, – sako T. Sliesoraitienė.

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Kone dažniausia klaida – per šiltas storas kombinezonas, su kuriuo judriam vaikui bus per karšta. Ekspertė pataria renkantis kombinezoną atkreipti į etiketėje nurodytas snaigutes – kuo jų daugiau, tuo lauko drabužis bus šiltesnis. Taip pat etiketėse nurodomas prekės atsparumas vandeniui, kitos savybės, kurias gali būti sudėtinga išsyk perprasti. G. Baltrušaitienė ragina pirkėjus nebijoti pasitarti su parduotuvėse dirbančiais konsultantais, kurie padės išsirinkti tinkamiausią vaikui prekę.

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Svarbios ir smulkiausios drabužio detalės

Smulkios detalės vaikų lauko drabužiuose tiek pat svarbios, kiek ir rūbo medžiagos techninės savybės. Pasak T. Sliesoraitienės, gamintojai apgalvoja iki smulkmenų visus prekės aspektus, kad bet kokio amžiaus vaikui būtų kuo paprasčiau rūbą dėvėti. Pavyzdžiui, atšvaitai turėtų būti ant visų laiko drabužių. Nusegami kapišonai taip pat yra saugumo garantas – vaikui kažkur užsikabinus, jie turi atsisegti. 

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Vaikų mados parduotuvėse „KidZone“, kurias valdo „Kotryna Group“, prekių kokybę akylai stebi ir vertina bendrovės kokybės inspektorė. Ji tikrina, ar visos vaikams skirtos prekės, taip pat ir lauko drabužiai, atitinka nustatytus reikalavimus bei yra saugūs.

Šiuo metu Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių „Akropoliuose“ pristatomas vienas didžiausių vaikams skirtų lauko drabužių asortimentų. Be to, šį savaitgalį vykstančio Vilniaus „Akropolio“ gimtadienio metu galima ne tik rasti įvairių pasiūlymų vaikiškoms ar kitoms prekėms, bet ir pasimėgauti visai šeimai skirtomis pramogomis.

„Prekybos centre prekę galima visada pasimatuoti vietoje, o, kalbant apie drabužius vaikams, tai ypač svarbu, nes įvairių gamintojų vaikams skirtų drabužių dydžiai skiriasi. Kartu su kombinezonu, taupant laiką, tame pačiame prekybos centre galima išsirinkti ir kitų reikalingų prekių: žieminius batus, pirštines, kepurę, šaliką“, – sako „Akropolis Group“ rinkodaros ir komunikacijos vadovas P. Pocius.

Gairės:
Klaipėda
kombinezonai

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Gairės:
Klaipėda
kombinezonai
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