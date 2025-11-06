Išgirdę, kokį vardą dukrai suteikė mama, giminaičiai negali patikėti: „Iš šio vaiko visą gyvenimą bus tyčiojamasi“

Apie neįprastą vardą parašė moters artimieji socialiniame tinkle, skelbė mirror.co.uk.
Nerimauja dėl vardo
Savo įraše „Reddit“ forume, skirtame diskusijoms apie „unikalius arba kūrybiškai neteisingai parašytus vardus“, kurie „kartais gali sukelti netikėtų iššūkių“ vaiko gyvenime, šeimos narys rašė:
„Man, 53 metų, ir mano žmonos, 49 metų, dukterėčia, pavadinkime ją Sara, praėjusį pirmadienį susilaukė kūdikio. Visa šeima buvo be galo susijaudinusi, nes tai – pirmoji mergaitė, gimusi per daugiau nei dešimtmetį. Tačiau mūsų džiaugsmas greitai išblėso, kai Sara, kuri iki tol slėpė jų su vyru išrinktą vardą, vakar pagaliau mums jį atskleidė.“
Šeima buvo šokiruota sužinojusi, kad naujagimė gavo vardą Ymburr, tariamą kaip „Ember“.
Sutrikęs vyras rašė: „Man ir mano žmonai siaubinga, bet negalime pasakyti Sarai ir jos vyrui, kad iš šio vaiko visą gyvenimą bus tyčiojamasi. Ką patartumėte daryti? Tikrai norime išgelbėti šį vaiką nuo daugybės pažeminimų.“
Internete atsirado įvairių nuomonių. Vienas vartotojas komentavo: „Nesikoncentruokite į patyčias. Tai neteisinga. Turėti įprastą vardą neapsaugo nuo patyčių, o turėti neįprastą – negarantuoja patyčių. Tikroji priežastis rašyti vardą teisingai – tai viso gyvenimo nusivylimas, aiškinantis vardą, rašant jį teisingai ir t. t.“
