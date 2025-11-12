 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kazlų Rūdos mokykloje paauglys sprogdino petardas: nukentėjo du žmonės

2025-11-12 07:35 / šaltinis: ELTA
2025-11-12 07:35

Kazlų Rūdos progimnazijos tualete paauglys susprogdino dvi petardas, per įvykį nukentėjo du žmonės.

Greitosios medicinos pagalbos automobilis. ELTA / Dainius Labutis

Kazlų Rūdos progimnazijos tualete paauglys susprogdino dvi petardas, per įvykį nukentėjo du žmonės.

0

Kaip pranešė Policijos departamentas, antradienį apie 10.50 val. M. Valančiaus gatvėje, progimnazijos dvejuose tualetuose, nepilnametis (gim. 2012 m.) susprogdino dvi petardas. 

Vėliau pas nepilnametį dar rastos dvi „F3“ kategorijos petardos. 

Įvykio metu apgadintos tualetų patalpos bei nukentėjo moteris (gim. 1992 m.) ir vyras (gim. 1994 m.). Jie į medikus nesikreipė. 

Surinkta medžiaga dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo. 

