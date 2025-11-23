 
Kalendorius
Lapkričio 23 d., sekmadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Iškovoti dar trys medaliai – pasaulio neįgaliųjų sporto žaidynėse vėl spindėjo lietuviai

2025-11-23 14:49 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-23 14:49

Lietuvos neįgalieji sportininkai tęsia puikų pasirodymą Tailande vykstančiose pasaulio neįgaliųjų sporto žaidynėse. Nakhon Ratchasima mieste vykstančio turnyro antrąją dieną lietuviai iškovojo dar tris medalius.

LNSF nuotr. | Organizatorių nuotr.

Lietuvos neįgalieji sportininkai tęsia puikų pasirodymą Tailande vykstančiose pasaulio neįgaliųjų sporto žaidynėse. Nakhon Ratchasima mieste vykstančio turnyro antrąją dieną lietuviai iškovojo dar tris medalius.

REKLAMA
0

Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos rinktinės medalių kraitį papildė Eugenijus Vaičaitis, Donatas Dundzys ir Raimeda Bučinskytė.

Čempionu rutulio stūmimo rungtyje (F37 grupė) tapo D. Dundzys.

Tuo metu sidabru suspindo šaudymo iš pistoleto rungtyje (P2) sėkmingai pasirodžiusi R. Bučinskytė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bronzos medalį iškovojo rutulį stūmęs E. Vaičaitis. Jis apdovanojimą iškovojo F34 grupėje.

Primename, kad Lietuvos neįgaliųjų sportininkų rinktinė per dvi dienas Tailande iškovojo net 10 medalių. Pirmąją žaidynių dieną lietuviai buvo pelnę tris aukso, tris sidabro ir vieną bronzos medalį Lietuvai šiose varžybose atstovauja 10 sportininkų, 2 treneriai ir 2 lydintys asmenys.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų