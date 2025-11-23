 
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Kita

Lietuvos žvejai pasaulio čempionate Italijoje pelnė bronzą ir neišvengė kuriozo

2025-11-23 22:31 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-23 22:31

Italijoje savaitgalį pasibaigusiame pasaulio sportinės žūklės tvenkinių upėtakių („Area Trout“) čempionate Lietuvos rinktinė iškovojo bronzos medalius ir pasiekė vieną geriausių savo rezultatų tarptautinėje arenoje.

Lietuvos rinktinė | Organizatorių nuotr.

Italijoje savaitgalį pasibaigusiame pasaulio sportinės žūklės tvenkinių upėtakių („Area Trout") čempionate Lietuvos rinktinė iškovojo bronzos medalius ir pasiekė vieną geriausių savo rezultatų tarptautinėje arenoje.

0

Per tris varžybų dienas lietuviai surinko 41 baudos balą ir tarp 18 komandų užėmė trečiąją vietą. Lietuvos žvejus aplenkė tik čempionais tapę italai, surinkę 22 baudos balus, bei sidabrą laimėjusi Latvijos komanda, kurios sąskaitoje – 34 baudos balai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Individualioje įskaitoje geriausiai iš lietuvių pasirodė Gustas Juozelskis, užėmęs devintą vietą. Čempionu tapo Italijos sportininkas Daniele Tattini, o tarp lietuvių antras pagal rezultatus buvo Linas Kukulskis, likęs dvyliktas. Likusiems komandos nariams šįkart patekti į 20-uką nepavyko.

Lietuvos rinktinei šiame čempionate taip pat atstovavo Jonas Čivinskas, Valdemaras Laurutis ir Mantvydas Balčiūnas.

Beje, po varžybų vykusioje apdovanojimų ceremonijoje nutiko kuriozas. Anot Lietuvos sportinės žūklės federacijos, neatlaikė podiumas, ant kurio lipo mūsiškiai.

