  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„AS Monaco“ namuose dramatiškai pralaimėjo, „Virtus“ užtikrintai įveikė „Acqua S.Bernardo“ Italijoje

2025-11-23 22:16 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-23 22:16

Prancūzijos lygoje Monako „AS Monaco“ (7/2) savo aikštėje 89:91 (28:27, 24:17, 19:20, 18:27) nusileido Breso Burgo JL (5/4).

E.Okobo pelnė 28 taškus (Scanpix nuotr.)

0

Monako klubas Prancūzijos lygoje turi verstis be suspenduoto Mike'o Jameso.

Nugalėtojams Adamas Mokoka surinko 23 taškus ir 14 atkovotų kamuolių, Kevinas Kokila pridėjo 16 taškų ir 14 sugriebtų kamuolių. Šeimininkų neišgelbėjo 28 Elie Okobo taškai, 13 surinko Nikola Mirotičius.

Tuo metu Italijoje Bolonijos „Virtus“ (8/1) išvykoje 89:77 (24:15, 23:20, 23:21, 19:21) susitvarkė su Kantu „Acqua S.Bernardo“ (3/6).

Eurolygos klubui 18 taškų pelnė Carsenas Edwardsas, 12 – Luca Vildoza. Kantu komandai 23 taškus ir 10 atkovotų kamuolių surinko Oumaras Ballo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

