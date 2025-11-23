„AS Monaco“ namuose dramatiškai pralaimėjo, „Virtus“ užtikrintai įveikė „Acqua S.Bernardo“ Italijoje

Monako klubas Prancūzijos lygoje turi verstis be suspenduoto Mike'o Jameso.
Nugalėtojams Adamas Mokoka surinko 23 taškus ir 14 atkovotų kamuolių, Kevinas Kokila pridėjo 16 taškų ir 14 sugriebtų kamuolių. Šeimininkų neišgelbėjo 28 Elie Okobo taškai, 13 surinko Nikola Mirotičius.
Tuo metu Italijoje Bolonijos „Virtus“ (8/1) išvykoje 89:77 (24:15, 23:20, 23:21, 19:21) susitvarkė su Kantu „Acqua S.Bernardo“ (3/6).
Eurolygos klubui 18 taškų pelnė Carsenas Edwardsas, 12 – Luca Vildoza. Kantu komandai 23 taškus ir 10 atkovotų kamuolių surinko Oumaras Ballo.
