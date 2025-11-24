 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Thunder“ pasiuntė į ankstyvą nokdauną Splitterio vadovaujamus „Trail Blazers“

2025-11-24 09:16 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-24 09:16

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) ir toliau žiba titulą ginantys Oklahomos „Thunder“ (17/1).

Sh.Gilgeousas-Alexanderis buvo sunkiai sulaikomas (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) ir toliau žiba titulą ginantys Oklahomos „Thunder“ (17/1).

0

Čempionai namie 122:95 (39:18, 28:28, 29:22, 26:27) nugalėjo Portlando „Trail Blazers“ (7/10).

Daugelį klausimų šeimininkai atsakė dar pirmajame kėlinyje, atsiplėšę 39:18, o vėliau neleido suabejoti jų pergale.

Devintąją pergalę paeiliui pasiekė „Thunder“ išlieka nesuklupę namie bei atsirevanšavo vieninteliams šio sezono skriaudikams. Lapkričio pradžioje Portlande jie krito 119:121.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vėl nesulaikomas buvo Shai’us Gilgeousas-Alexanderis – 30 minučių, 37 taškai (11/15 dvitaškių, 2/3 tritaškių, 9/9 baudų metimų), 5 atkovoti, 2 perimti ir prarastas kamuolys, 7 rezultatyvūs perdavimai bei 3 pražangos.

„Thunder“ buvo gerokai pranašesni tritaškių lenktynėse (15/36, 42 procentai prieš 12/47, 26 procentus) ir išsidalino beveik daugiau rezultatyvių perdavimų (33:18).

Svečių gretose daugiau nei 11 taškų pelnė tik Jerami Grantas – 24 minutės, 21 taškas (3/4 dvitaškių, 3/4 tritaškių, 6/6 baudų metimų), 3 atkovoti, perimtas ir 4 prarasti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai bei 2 pražangos.

Portlando ekips šturvalą sezono pradžioje perėmęs Tiago Splitteris startavo keturiomis pergalėmis per penkis mačus. Vis dėlto pastaruoju metu brazilui sekasi prasčiau – jo auklėtiniai laimėjo tik vieną iš šešių pastarųjų susitikimų.

„Trail Blazers“ atsitiesti sieks Milvokyje, namie liekantys „Thunder“ priims svečius iš Minesotos.

„Thunder“: Shai’us Gilgeousas-Alexanderis 37 (5 atk. kam., 7 rez. perd., 13/18 metimų), Ajay’us Mitchellas 20 (8/8 metimų, 4 rez. perd.), Isaiah Joe 10 (2/6 tritaškių), Ousmane’as Diengas ir Brandenas Carlsonas po 8.

„Trail Blazers“: Jerami Grantas 21 (3/4 tritaškių, 4 klaidos), Deni Avdija 11 (1/8 tritaškių, 5 atk. kam.), Rayanas Rupertas 10 (5 atk. kam.), Donovanas Clinganas (8 atk. kam., 2 blokai), Yangas Hansenas (1/6 tritaškių) ir Calebas Love’as (1/8 tritaškių) po 8.

