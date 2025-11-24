 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Dončičius vedė „Lakers“ į dramatišką pergalę prieš Jutos klubą

2025-11-24 08:49 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-24 08:49

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) nelengvą pergalę pasiekė Los Andželo „Lakers“ (12/4).

L.Dončičius gausiai pildė statistikos protokolą (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) nelengvą pergalę pasiekė Los Andželo „Lakers“ (12/4).

Kalifornijos klubas išvykoje 108:106 (32:30, 30:25, 22:26, 24:25) pranoko Jutos „Jazz“ (5/11).

Mačas klostėsi permainingai, o likus žaisti puspenktos minutės „Lakers“ atsiplėšė 102:89, bet ramaus finišo sau negarantavo.

„Jazz“ surengė atsakomąjį spurtą ir Lauri Markkaneno tritaškiu priartėjo iki minimlaus atstumo (106:107). Apsigynę šeimininkai turėjo galimybę persverti rezultatą, tačiau šįkart suomis buvo netaiklus. Kitoje aikštės pusėje Luka Dončičius pataikė tik vieną baudos metimą, o Keyonte George’as dar turėjo šansą išplėšti pergalę, bet nepataikė iš toli.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lemiamą metimą prametęs gynėjas per 39 minutes surinko 27 taškus (6/13 dvitaškių, 4/10 tritaškių, 3/4 baudų metimų), 5 atkovotus, perimtą ir 3 prarastus kamuolius, 8 rezultatyvius perdavimus bei 3 pražangas.

Tuo tarpu Los Andželo ekipoje išsiskyrė L.Dončičius – 40 minučių, 33 taškai (7/12 dvitaškų, 3/12 tritaškių, 10/12 baudų metimų), 11 atkovotų, 3 perimti ir 6 prarasti kamuoliai, 8 rezultatyvūs perdavimai bei 2 pražangos.

Sezono pradžią dėl traumos praleidęs 40-metis LeBronas Jamesas pamažu įsibėgėja – per 34 minutes surinko 17 taškų (8/14 dvitaškių, 0/4 tritaškių, 1/2 baudų metimų), 6 atkovotus, perimtą ir 2 prarastus kamuolius, 8 rezultatyvius perdavimus bei 2 pražangas. Jam tai buvo pirmasis šio sezono išvykos mačas.

„Lakers“ atsilaikė tritaškius mesdami vos 26 procentų tikslumu (10/38).

„Ežerinių“ dabar laukia miesto derbis prieš Los Andželo „Clippers“ (5/12), „Jazz“ lankysis San Fransiske.

„Lakers“: Luka Dončičius 33 (3/12 tritaškių, 11 atk. kam., 8 rez. perd., 6 klaidos), Austinas Reavesas 22 (1/8 tritaškių, 10 atk. kam., 4 rez. perd.), LeBronas Jamesas 17 (0/4 tritaškių, 6 atk. kam., 8 rez. perd.), Rui Hachimura 13 (6 atk. kam.).

„Jazz“: Keyonte George’as 27 (4/10 tritaškių, 5 atk. kam., 8 rez. perd.), Lauri Markkanenas 20 (7 atk. kam., 8/19 metimų), Sviatoslavas Michailiukas 12 (5 rez. perd.), Jusufas Nurkičius 11 (10 atk. kam.), Ace’as Bailey (2/7 tritaškių, 5 atk. kam.) ir Isaiah Collier po 10.

Kiti rezultatai:

Majamio „Heat“ (11/6) 127:117 Filadelfijos „76ers“ (9/7)

Šarlotės „Hornets“ (4/13) 110:113 Atlantos „Hawks“ (11/7)

Orlando „Magic“ (10/8) 129:138 Bostono „Celtics“ (9/8)

Los Andželo „Clippers“ (5/12) 105:120 Klivlando „Cavaliers“ (12/6)

Bruklino „Nets“ (3/13) 109:119 Toronto „Raptors“ (12/5)

Portlando „Trail Blazers“ (7/10) 95:122 Oklahomos „Thunder“ (17/1)

San Antonijaus „Spurs“ (11/5) 102:111 Fynikso „Suns“ (11/6)

