„Heat“ pratęsė pergalių seriją sugrįžus Herro

Floridos klubas namie 106:102 (20:19, 32:25, 28:28, 26:30) nugalėjo Dalaso „Mavericks“ (5/14).
Didžiąją mačo dalį pirmavę „Heat“ neišvystė didesnio nei 13 taškų pranašumo, o likus minutei leido Cooperiui Flaggui baudų metimais išlyginti rezultatą – 102:102.
Trapią persvarą šeimininkams grąžino Tylerio Herro dvitaškis, o po dviejų netikslių P.J.Washingtono tritaškių pergalę įtvirtino Bamo Adebayo baudų metimai.
Mačo pradžią dėl čiurnos traumos praleidęs T.Herro debiutavo sklandžiai – 29 minutės, 24 taškai (12/16 dvitaškių, 0/2 tritaškių), 7 atkovoti ir 3 perimti kamuoliai bei 2 pražangos.
Majamio klubas dar neturėjo pajėgiausios sudėties, šį kartą vertęsis be smulkias traumas patyrusių Normano Powello, Andrew Wigginso bei Nikola Jovičiaus.
„Heat“ laimėjo jau penktąjį mačą paeiliui.
Namų mačui registruotas buvo G lygos rungtynių neturėjęs Kasparas Jakučionis, bet debiuto laukiantis lietuvis nuo suolo nepakilo.
Majamio klubas atsilaikė tritaškius mesdamas vos 19 procentų tikslumu (5/27) ir gausiau rinkdamas taškus baudos aikštelėje (64:52).
„Mavericks“ gretose lyderio vaidmens ėmėsi P.J.Washingtonas – 34 minutės, 27 taškai (7/13 dvitaškių, 3/8 tritaškių, 4/4 baudų metimų), 8 atkovoti ir 2 prarasti kamuoliai, rezultatyvus perdavimas, 2 blokai bei 3 pražangos.
Dalaso klubas lankysis Los Andžele, o „Heat“ namie priims Milvokio „Bucks“ (8/10).
„Heat“: Tyleris Herro 24 (12/16 dvitaškių, 7 atk. kam., 3 per. kam.), Kel’elas Ware’as 20 (18 atk. kam., 3 blokai, 3/5 tritaškių), Bamas Adebayo 17 (6 atk. kam., 2 blokai), Jaime Jaquezas 13 (7 atk. kam., 5 rez. perd.), Pelle’as Larssonas 9 (5 rez. perd.), Simone Fontecchio (5 atk. kam., 5 rez. perd., 0/7 tritaškių) ir Davionas Mitchellas po 8.
„Mavericks“: P.J.Washingtonas 27 (3/8 tritaškių, 8 atk. kam.), Maxas Christie 15 (3/5 tritaškių, 5 atk. kam.), Klay’us Thompsonas 13 (3/9 tritaškių), Cooperis Flaggas (0/4 tritaškių, 7 atk. kam.) ir Brandonas Williamsas (5 rez. perd.) po 12, Danielis Gaffordas 11 (11 atk. kam.).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!