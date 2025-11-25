 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Heat“ pratęsė pergalių seriją sugrįžus Herro

2025-11-25 08:36 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-25 08:36

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) ant geros bangos išlieka Majamio „Heat“ (12/6).

T.Herro sugrįžo sklandžiai (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) ant geros bangos išlieka Majamio „Heat“ (12/6).

0

Floridos klubas namie 106:102 (20:19, 32:25, 28:28, 26:30) nugalėjo Dalaso „Mavericks“ (5/14).

Didžiąją mačo dalį pirmavę „Heat“ neišvystė didesnio nei 13 taškų pranašumo, o likus minutei leido Cooperiui Flaggui baudų metimais išlyginti rezultatą – 102:102.

Trapią persvarą šeimininkams grąžino Tylerio Herro dvitaškis, o po dviejų netikslių P.J.Washingtono tritaškių pergalę įtvirtino Bamo Adebayo baudų metimai.

Mačo pradžią dėl čiurnos traumos praleidęs T.Herro debiutavo sklandžiai – 29 minutės, 24 taškai (12/16 dvitaškių, 0/2 tritaškių), 7 atkovoti ir 3 perimti kamuoliai bei 2 pražangos.

Majamio klubas dar neturėjo pajėgiausios sudėties, šį kartą vertęsis be smulkias traumas patyrusių Normano Powello, Andrew Wigginso bei Nikola Jovičiaus.

„Heat“ laimėjo jau penktąjį mačą paeiliui.

Namų mačui registruotas buvo G lygos rungtynių neturėjęs Kasparas Jakučionis, bet debiuto laukiantis lietuvis nuo suolo nepakilo.

Majamio klubas atsilaikė tritaškius mesdamas vos 19 procentų tikslumu (5/27) ir gausiau rinkdamas taškus baudos aikštelėje (64:52).

„Mavericks“ gretose lyderio vaidmens ėmėsi P.J.Washingtonas – 34 minutės, 27 taškai (7/13 dvitaškių, 3/8 tritaškių, 4/4 baudų metimų), 8 atkovoti ir 2 prarasti kamuoliai, rezultatyvus perdavimas, 2 blokai bei 3 pražangos.

Dalaso klubas lankysis Los Andžele, o „Heat“ namie priims Milvokio „Bucks“ (8/10).

„Heat“: Tyleris Herro 24 (12/16 dvitaškių, 7 atk. kam., 3 per. kam.), Kel’elas Ware’as 20 (18 atk. kam., 3 blokai, 3/5 tritaškių), Bamas Adebayo 17 (6 atk. kam., 2 blokai), Jaime Jaquezas 13 (7 atk. kam., 5 rez. perd.), Pelle’as Larssonas 9 (5 rez. perd.), Simone Fontecchio (5 atk. kam., 5 rez. perd., 0/7 tritaškių) ir Davionas Mitchellas po 8.

„Mavericks“: P.J.Washingtonas 27 (3/8 tritaškių, 8 atk. kam.), Maxas Christie 15 (3/5 tritaškių, 5 atk. kam.), Klay’us Thompsonas 13 (3/9 tritaškių), Cooperis Flaggas (0/4 tritaškių, 7 atk. kam.) ir Brandonas Williamsas (5 rez. perd.) po 12, Danielis Gaffordas 11 (11 atk. kam.).

