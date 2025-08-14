Mirtinas užmaršumas: kodėl automobiliuose kasmet miršta dešimtys vaikų

Nuo 1998-ųjų iki šiandien ši tragedija pasiglemžė jau 1 031 vaiko gyvybę, o vien pernai – 39. Reaguodami į tai, JAV automobilių gamintojai iki 2025 m. pabaigos privalės visose transporto priemonėse įdiegti galinės sėdynės priminimo sistemą.
Jungtinėse Amerikos Valstijose įspėjamieji užrašai yra tapę kasdienybe. Ant vaikiškų vežimėlių rašoma „Prieš sulankstydami išimkite vaiką“, ant kavos puodelių – „Turinys gali būti karštas“, o ant mikrobangų krosnelių – „Nedėkite gyvūnų ar vaikų“. Tačiau panašu, kad kur kas svarbesnis būtų užrašas ant automobilių: „Esant karštam orui, nepalikite vaiko automobilyje.“
Per pastaruosius 26 metus dėl tokio aplaidumo, išsiblaškymo ar tiesiog kvailumo JAV mirė 1 031 vaikas. Šiais metais (2025 m. rugpjūčio 12 d. duomenimis) tokių mirčių jau 21.
Paskutinė auka – trejų metukų mergaitė Milfordo mieste, Meino valstijoje. Lauko temperatūra tuo metu siekė 31 laipsnį Celsijaus.
Vaikų, mirusių nuo karščio smūgio automobiliuose JAV (1998-2024 m. laikotarpiu), amžius svyravo nuo 5 dienų iki 14 metų. Daugiau nei pusė mirusiųjų (54 proc.) buvo vaikai iki 2 metų.
Siaubo statistikos portalas
Kaip dažnai greitosios pagalbos medikai JAV būdavo bejėgiai, itin paveikiai atvaizduojama interneto svetainėje NoHeatStroke.org.
Šis portalas tiek grafiškai, tiek lentelėse teikia informaciją apie kiekvieną vaiką, kuris nuo 1998 metų mirė automobilyje nuo perkaitimo – nurodoma vieta, amžius, data.
Kasmet šis sąrašas pasipildo vidutiniškai 38 vardais. 800-oji auka buvo ketverių metų berniukas Minesotoje, rastas negyvas įkaitusiame tėvo visureigyje po to, kai buvo paliktas jame visai darbo dienai.
2024 metais automobiliuose nuo karščio mirė 39 vaikai, 2023 m. – 29, 2022 m. – 33, o 2021 m. – 23. Liūdnai rekordiniai buvo 2018 metai su 53 aukomis.
Pats tragiškiausias mėnuo – liepa. Nuo 1998-ųjų liepos mėnesį iš viso mirė 234 vaikai (vidutiniškai 9 per mėnesį). Po nelaimingų atsitikimų, karščio smūgis yra antra dažniausia vaikų iki 14 metų mirties priežastis automobiliuose.
Daugiausia vaikų mirė ketvirtadieniais (168) ir penktadieniais (162). Vidutinis aukų amžius – 27 mėnesiai. 37 procentais atvejų už mirtį buvo atsakinga motina, 26 procentais – tėvas.
Daugiau nei pusė atvejų (52,6 proc.) vaikai buvo tiesiog pamiršti. 21,8 proc. buvo palikti sąmoningai (pvz., trumpam nubėgus į parduotuvę).
Įdomu tai, kad 51 proc. tragedijų įvyko prie pat namų ir tik 24 proc. – prie darbovietės. 13 vaikų mirė automobilyje, kol jų tėvai buvo bažnyčioje. Daugiausiai mirčių užfiksuota Teksaso valstijoje (147).
Technologinis sprendimas jau pakeliui
20 automobilių gamintojų (įskaitant „General Motors“, „Ford“, „Volkswagen“, „Toyota“, „Hyundai“ ir „Honda“) įsipareigojo visuose JAV parduodamuose automobiliuose įdiegti galinės sėdynės priminimo sistemą.
„Fiat Chrysler Automobiles“ (dabar – „Stellantis“) netgi pranešė, kad vėliau ši technologija bus taikoma visame pasaulyje.
Sistema veikia taip, kad išlipantį iš automobilio suaugusįjį tiek garsiniais, tiek vaizdiniais signalais įspėja, kad ant galinės sėdynės dar kažkas sėdi. GM kai kuriuose savo automobiliuose tokią sistemą diegia jau nuo 2016 metų.
