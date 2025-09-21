Naudotas automobilis su 2,0 litrų dyzeliu: kuris variklis patikimiausias pasirinkimas?

Daugiau patarimų perkant naudotą automobilį – specialioje rubrikoje „Iš antrų rankų“.
„Fiat“/GM 2.0 JTDM/CDTI: Patikimas italų kūrinys
Šis variklis, yra tiesioginis itin sėkmingo 1.9 JTD motoro įpėdinis. Sukurtas italų inžinierių, jis greitai pelnė pripažinimą dėl puikaus galios, ekonomiškumo ir ilgaamžiškumo balanso, todėl buvo plačiai naudojamas ne tik „Fiat“, „Alfa Romeo“ ar „Lancia“ markių automobiliuose, bet ir „Opel“, „Saab“ bei net „Suzuki“ modeliuose.
Didžiausiais šio variklio privalumais laikomas solidus resursas ir nedidelės degalų sąnaudos, kurios vidutinės klasės automobilyje dažnai siekia vos 5,5–6,5 litro 100 km. Tačiau, kaip ir kiekvienas motoras, jis turi keletą žinomų problemų, į kurias turėtų atkreipti dėmesį.
Dažniausiai minimas gedimas yra alyvos siurblio tarpinė, kuri laikui bėgant sukietėja ir praranda sandarumą. Dėl šios, atrodytų, smulkios detalės, gali kristi alyvos slėgis, o tai ilgainiui sukelia rimtus ir brangiai kainuojančius variklio pažeidimus.
Taip pat, kaip ir daugelyje tų metų dyzelių, pasitaiko problemų su kietųjų dalelių filtru (DPF) ir įsiurbimo kolektoriaus sklendėmis, ypač jei automobilis daugiausiai eksploatuojamas mieste trumpais atstumais.
Modeliai, kuriuose randamas šis variklis: Alfa Romeo Giulietta, 159;Fiat Sedici, Bravo, Croma, Freemont; Lancia Delta; Opel Astra, Insignia, Cascada, Saab 9-5
„Ford“/PSA 2.0 TDCi/HDi: sėkmingos partnerystės vaisius
Šis variklis yra bendro prancūzų PSA grupės ir „Ford“ inžinierių darbo rezultatas. Pirmą kartą pasirodęs 2003 metais, jis neturi nieko bendro su senesniais, prastesnę reputaciją turėjusiais „Ford“ dyzeliniais motorais.
Dėl savo sėkmingos konstrukcijos šis motoras buvo montuojamas į eilę skirtingų modelių. Pradedant „Ford Mondeo“ ir „Focus“ ir baigiant „Peugeot 308“, „Citroën C5“, „Volvo S40/V50“.
Variklis vertinamas dėl geros dinamikos ir palyginti nedidelių degalų sąnaudų. Priklausomai nuo versijos, jame buvo naudojamos skirtingų gamintojų („Siemens“/„Continental“, „Bosch“, „Delphi“) degalų įpurškimo sistemos, kurios ir lemia pagrindinius eksploatacinius niuansus.
Ankstyvesnės versijos su „Siemens“ sistema laikomos patikimomis, tačiau jų remontas brangesnis. Vėlesnės, su „Bosch“ purkštukais, yra jautresnės degalų kokybei.
Kaip ir daugeliui to meto dyzelių, šiam varikliui būdingos problemos su kietųjų dalelių filtru (DPF/FAP), ypač važinėjant trumpais atstumais. Taip pat laikui bėgant gali pareikalauti investicijų dviejų masių smagratis. Nepaisant to, laiku ir tinkamai prižiūrimas, 2.0 TDCi/HDi variklis yra laikomas solidžiu ir patikimu pasirinkimu.
Modeliai, kuriuose randamas šis variklis: Citroen C4, C4 Picasso, C5, C6, C8; Ford Focus, C-Max, Mondeo, S-Max, Kuga; Peugeot 307, 308, 407, 508, 607, 807; Volvo C30, C40, S40, V50, S60, V70, S80
„Volkswagen“ 2.0 TDI: geresnis negu daugelis galvoja
„Volkswagen“ grupės 2.0 TDI galėtume laikyti dyzelinių variklių klasika. Pati populiariausia versija, išvystanti 140 arklio galių, mechanikams geriau žinoma EA189 kodu, yra patobulinta liūdnai pagarsėjusio pirmtako EA188 versija.
Didžiausias ir svarbiausias pokytis – sudėtingus ir brangiai remontuojamus siurblius-purkštukus pakeitė modernesnė ir patikimesnė „Common Rail“ įpurškimo sistema.
Būtent šis pakeitimas išsprendė daugelį ankstesnės kartos problemų ir pavertė EA189 variklį gerokai patikimesniu. Vis dėlto, jis taip pat turi savo Achilo kulną – šešiakampį alyvos siurblio velenėlį. Ši maža ir nebrangi detalė linkusi sudilti, o jai sugedus, variklis akimirksniu praranda alyvos slėgį.
Ignoruojant pirmuosius simptomus, pasekmės gali būti katastrofiškos ir baigtis kapitaliniu variklio remontu arba jo keitimu. Dėl šios priežasties, perkant automobilį su 2.0 TDI EA189 varikliu, prevencinis šio velenėlio pakeitimas yra tiesiog privalomas.
Išskyrus šią gerai žinomą problemą ir standartines modernių dyzelių bėdas (kietųjų dalelių filtras, smagratis), patobulintas 2.0 TDI variklis yra laikomas ekonomišku ir, laiku pašalinus rizikos faktorių, pakankamai patikimu agregatu.
Modeliai, kuriuose randamas šis variklis: Audi A3, A4, A5, A6, Q5; Seat Leon, Exeo, Toledo, Altea; Skoda Octavia, Superb, Roomster, Yeti; Volkswagen Golf, Touran, Tiguan, Jetta, Passat, Scirocco; Jeep Patriot
„Renault“/„Nissan“ 2.0 dCi: japoniškas patikimumas
Šis variklis, „Renault“ automobiliuose žymimas „dCi“ vardu, o „Nissan“ modeliuose „dCi“ arba „CDI“, yra sėkmingos dviejų gamintojų partnerystės rezultatas.
Šio variklio kūrime japonų inžinieriai buvo atsakingi už mechaninę dalį, įskaitant ilgaamžiškumu pasižyminčią paskirstymo pavarą, o prancūzai pritaikė savo patirtį su „Common Rail“ įpurškimo sistemomis.
Priešingai nei dauguma konkurentų, šis variklis vietoj diržinės pavaros naudoja paskirstymo grandinę. Variklis taip pat vertinamas dėl „Bosch“ purkštukų, kurie, nors ir jautrūs kuro kokybei, veikia itin preciziškai ir užtikrina gerą dinamiką.
Didžiausi šio motoro trūkumai yra standartiniai moderniems dyzeliams: kietųjų dalelių filtras (DPF), kuris gali kimštis eksploatuojant automobilį mieste, ir EGR vožtuvas.
Taip pat, nors grandinė laikoma ilgaamže, pasitaiko atvejų, kai dėl prastos alyvos ar netinkamos priežiūros ji išsitampo.
Modeliai, kuriuose randamas šis variklis: Nissan Qashqai, X-Trail; Renault Megane, Scenic, Laguna, Latitude, Vel Satis, Koleos, Espace
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!