TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

„Stellantis“ paruošė gelbėjimosi planą Italijos legendoms: išgyvens paaukoję savo sielą?

2025-09-19 13:04 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-19 13:04

Du puikiai žinomi Italijos automobilių pramonės vardai („Alfa Romeo“ ir „Maserati“) atsidūrė ant išlikimo ribos. Net 14 prekės ženklų valdantis „Stellantis“ koncernas, regis, prarado kantrybę ir ruošia kardinalų sprendimas, kuris leistų abejoms markėms automobilių pramonės krizę. 

Maserati Levante (nuotr. gamintojo)
27

Du puikiai žinomi Italijos automobilių pramonės vardai („Alfa Romeo" ir „Maserati") atsidūrė ant išlikimo ribos. Net 14 prekės ženklų valdantis „Stellantis" koncernas, regis, prarado kantrybę ir ruošia kardinalų sprendimas, kuris leistų abejoms markėms automobilių pramonės krizę. 

Buvęs „Stellantis“ vadovas Carlosas Tavaresas dar prieš penkerius metus davė abiem markėms dešimtmetį įrodyti savo vertę. Tačiau rezultatai kol kas nuviliantys. 2024 metais „Alfa Romeo“ pardavimai krito 10-15 proc., o „Maserati“ patyrė tikrą katastrofą – net 57 proc. nuosmukį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Alfa Romeo 33 Stradale
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Alfa Romeo 33 Stradale

Situaciją šiemet dar labiau apsunkino nauji 25 proc. importo muitai JAV, kur „Maserati“ parduoda beveik pusę savo produkcijos.

Nerimo nenumalšinai ir tai, kad abu gamintojai turi nemažai visiškai naujų modelių. „Alfa Romeo“ viltis sieja su kompaktišku krosoveriu „Junior“ ir atnaujintu „Tonale“, o „Maserati“ turi ištisą naujų modelių flotilę. Pradedant „Grecale“ ir baigiant „Gran Turismo“.

„Stellantis“ „vaistas“

Naujoji koncerno vadovybė mato vienintelę išeitį – sinergiją. Išvertus į paprastesnę kalbą, tai reiškia didesnį produktų suvienodinimą.

Nors apie visišką susijungimą nekalbama, planuojama, kad ateityje „Alfa Romeo“ ir „Maserati“ dalinsis platformomis, varikliais ir programine įranga.

Tai „Stellantis“ jau sėkmingai taiko kitur. Neseniai pristatytas „Jeep Compass“ yra techninis „Peugeot 3008“ giminaitis.

Maserati 200S
(28 nuotr.)
(28 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Maserati 200S

Kaina – išskirtinumo praradimas?

Tačiau tai, kas veikia tokiems gamintojams kaip „Citroen“, „Hyundai“ ar „Peugeot“, aukštesnės klasės automobilių gamintojams gali būti itin skaudus smūgis. 

Šių automobilių pirkėjai moka ne tik už greitį, bet ir už originalumą, istoriją ir unikalų charakterį, tad dabar galima tik filosofiškai klausti ar „Maserati“ pirkėjas norės mokėti didžiulius pinigus už tai, kas iš esmės „Alfa Romeo“ arba dar blogiau – „Peugeot“ klonas?

Automobilių pramonės ekspertai vieningai sutaria, kad būtent unifikacija gali sunaikinti tą išskirtinumo aurą, kuri yra šių markių DNR dalis.

Vis dėlto, panašu, kad kitos išeities koncernas nemato, nes parduoti nuostolingų markių kol kas atkakliai atsisakoma.

„Stellantis“ lažinasi, kad unifikacijos būdu sutaupyti pinigai leis markėms išbristi iš nuostolių greičiau, nei pirkėjai nusivils prarastu išskirtinumu. Tai rizikingas žaidimas, kuriame ant kortos pastatyta ne tik finansinė ateitis, bet ir legendinių gamintojų likimas. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

