Vokietijos automobilių pramonės ramstis susiduria su egzistencinėmis problemomis: planuoja atleisti tūkstančius darbuotojų

ZF grupė, pasaulyje turinti apie 168 000 darbuotojų ir veiklą vykdanti daugiau nei 30 šalių, planuoja iki 2028 metų vien Vokietijoje atsisakyti apie 14 000 darbo vietų – tai sudaro maždaug ketvirtadalį visų jos darbuotojų šalyje.
Nuo 2024 metų pradžios bendrovė jau panaikino apie 5 700 pozicijų. Atleidimai gali paliesti ir gamyklas JAV, Kinijoje, Indijoje bei Vidurio ir Rytų Europoje.
Vienas radikaliausių planuojamų žingsnių – darbuotojų atlyginimų mažinimas iki 25–30 proc. Pasak bendrovės, tai būtina priemonė siekiant sumažinti veiklos sąnaudas ir stabilizuoti finansinę padėtį. Taip pat svarstoma galimybė parduoti ar atskirti kai kurias verslo šakas, kas paliestų dar iki 30 000 darbuotojų.
2024 metais ZF patyrė apie 1 mlrd. eurų grynųjų nuostolių, o restruktūrizavimo išlaidos siekė dar 600 mln. eurų. Bendrovės skola išaugo iki 10,5 mlrd. eurų. Nors tikslas iki 2025 metų sumažinti sąnaudas 6 mlrd. eurų buvo paskelbtas dar 2024-ųjų pavasarį, rezultatų kol kas nepavyksta pasiekti.
Didelę įtaką dabartinei padėčiai turėjo brangios ankstesnės įsigijimų operacijos (TRW ar Wabco) kurios išplėtė technologinius gebėjimus, bet kartu stipriai padidino skolos naštą.
Nors bendrovė teigia siekianti kuo švelnesnio pertvarkos poveikio, profesinės sąjungos – ypač „IG Metall“ – griežtai kritikuoja planus. Protestai jau vyko Friedrichshafene, Šveinfurte ir kituose miestuose, o situacija, regis, tik kaista.
ZF laikoma vienu iš pagrindinių Europos automobilių pramonės ramsčių – jos gaminamos transmisijos, važiuoklės dalys, saugos ir valdymo sistemos naudojamos beveik visų pagrindinių gamintojų. Jei krizė gilėtų, tai būtų rimtas smūgis ne tik Vokietijos, bet ir visai Europos automobilių tiekimo grandinei, kuri jau dabar susiduria su rimtais iššūkiais.
