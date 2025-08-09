Už apleistos „Alfa Romeo“ atstovybės slypi šeimos tragedija: automobiliai stovi viduje, tarsi laikas būtų sustojęs

„Niekas nežinome dienos ir valandos“, – sako gerai žinomas posakis. Šiandien jis puikiai apibūdina šeimos tragediją, kuri staiga ir negrįžtamai pakeitė gyvenimą. Tie, kurie nepatyrė staigios artimųjų netekties, vargiai supras, kaip sunku susitaikyti su tokia netektimi ir kokios ilgalaikės pasekmės gali kilti.
„YouTube“ kanalo „The Bearded Explorer“ autorius vaizdo įraše atskleidžia apleistos atstovybės, esančios kažkur Belgijoje, istoriją. Dėl suprantamų priežasčių, tiksli vieta nėra atskleidžiama, tačiau vaizdai kalba patys už save. Joje laikas, regis, sustojo mažiausiai dešimtmečiams.
Buvusios atstovybės interjerą vis labiau užkariauja dulkės ir gamta – patalpos pamažu apauga augmenija. Išdžiūvęs akvariumas tampa liūdnu liudijimu, kad gyvenimas čia sustojo akimirksniu.
Ši vieta turėjo ir tebeturi savininkus, tačiau ji neteko savo valdytojo. Pasak kaimynų, atstovybė priklausė šeimai, kuriai vadovavo tėvas. Deja, vieną dieną jis žuvo per avariją netoliese.
Žmona ir sūnus neturėjo nei įgūdžių, nei jėgų tęsti verslą, bet jiems taip pat neužteko ryžto visko parduoti. Todėl atstovybė buvo tiesiog užkonservuota ir palikta likimo valiai. Sakoma, kad sūnus kartais sugrįžta patikrinti vietos ir joje esančių automobilių.
Pastato viduje ir lauke galima rasti dešimtis apleistų „Alfa Romeo“ automobilių. Lauke nyksta „166“ sedanas su 3,0 l Busso V6 varikliu, o viduje, daug geresnės būklės, stovi mėlynas „156 GTA“ modelis.
Kalbama, kad šis automobilis priklausė klientui, kuris jo niekada neatvyko atsiimti. Taip pat galima išvysti klasikinius modelius, tokius kaip „Giulia“, „Alfetta“, „145“, lenktyninį „155“, ir populiarius to meto modelius – „147“, „156“, „GT“ ir „159 Sportwagon“. Tarp jų netrūksta ir naudotų kitų markių automobilių.
Automobilių būklė nėra žinoma, tačiau, išskyrus kelis modelius, jie nėra išskirtiniai. Todėl jų likimas neturėtų kelti didelio rūpesčio. Tačiau šeimos likimas privalo jaudinti – tai buvo smūgis, su kuriuo jie iki šiol nesusitaikė. Tikriausiai dėl to atstovybė tapo savotišku „mauzoliejumi“ – atminimo ir pagarbos išraiška.
