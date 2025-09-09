Išgirdus, kas paskambino karaliui į asmeninį numerį, negalėjo patikėti: to nesitikėjo

Karalius Karolis III kadaise atsidūrė išties neįprasto pokalbio su nepažįstamaisiais centre, pasakoja jo buvęs liokajus Grantas Harroldas.
Jis 2004–2011 m. dirbo tuometiniam Velso princui ir šiandien su šypsena prisimena, kokie „normalūs“ iš tikrųjų buvo karališkosios šeimos nariai už uždarų durų.
„Karolis buvo labai prieinamas, jis visada stengdavosi parodyti, kad vertina personalą. Tai buvo nepaprastai svarbu“, – sakė 47-erių G. Harroldas, pristatydamas savo knygą The Royal Butler: My Remarkable Life of Royal Service.
Nustebinęs skambutis
Vienas labiausiai įsiminusių nutikimų susijęs su asmeniniu Karolio III telefonu.
„Kartą kažkas sugebėjo gauti karaliaus asmeninį numerį ir paskambino jam manydami, kad tai kinų maisto užsakymai. Jie bandė pateikti užsakymą. Karalius ramiai atsakė: „Aš ne kinų restoranėlis, jūs suklydote.“ Tačiau jie vis skambino ir skambino atgal“, – juokėsi liokajus.
Pasak jo, galiausiai teko darbuotojams perimti ragelį ir patvirtinti, kad tai tikrai ne kinų virtuvė. Tik po kelių bandymų skambintojai suprato, jog pataikė ne ten, ir daugiau nebeskambino.
G. Harroldas taip pat pasidalijo prisiminimu apie princą Harry. Anot jo, jaunesnysis karaliaus sūnus sykį pakvietė liokajų kartu su šeima prisėsti prie bendro stalo ir pasimėgauti išsinešamu maistu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!