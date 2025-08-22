Atskleidė, kuris 1 karališkos šeimos narys dirba sunkiausiai: tai ne karalius ar Williamas

2024 metais ji atliko daugiausiai karališkųjų įsipareigojimų – net 474, pralenkdama karalių Karolį III-ąjį, kuris jų turėjo 372. Be to, princesė tęsia intensyvų darbą ir 2025-aisiais – jau surengė septynias oficialias keliones į užsienį, aplankydama Airiją, Pietų Afriką, Barbadosą ir Belgiją.
Jos ištvermė ir atsidavimas neliko nepastebėti – net patyrę kolegos pripažįsta, kad bandyti „neatsilikti“ nuo princesės nėra paprasta, rašoma themirror.co.uk.
Princesės Anos energija stebina
Tanya Curry, „Motorinių neuronų ligų asociacijos“ vykdomoji direktorė, pasakojo, kad princesė Ana šią organizaciją globoja nuo 2008 metų ir per vieną karališkąją kelionę jai pačiai teko tiesiog stengtis suspėti su princese.
„Jos ištvermė tiek fizinė, tiek psichinė, yra nuostabi. Aš paklausiau jos, ar ji nori važiuoti liftu, ar lipti laiptais. Ji lipo laiptais, kaip apibūdino apsaugos darbuotojas, tarsi „kalnų ožka“. Aš bandžiau neatsilikti nuo jos, palaikyti pokalbį ir nepavargti, o jai tai buvo visiškai nesunku“, – pasakojo Tanya žurnalui „Hello!“.
Karališkoje šeimoje žinoma dėl humoro jausmo
Karališkoji šeima vertina Aną ne tik dėl darbo etikos – ji žinoma ir dėl savo „pikantiško humoro jausmo“ bei praktiško požiūrio į problemas. Pasak artimųjų, ji „ne visada sutinka“ su kitų nuomone, tačiau išlieka patikima karaliaus pavaduotoja.
Roya Nikkah, „The Sunday Times“ karališkosios šeimos redaktorė, atskleidė, kad princesė savo gimtadienius švenčia labai paprastai:
„Anne politika tokia: per gimtadienius, kurių skaičius baigiasi nuliu, ji darys tam tikrus dalykus, o per tuos, kurių skaičius baigiasi penkete, – nedarys.“
Ji netgi yra atšaukusi susitikimus, kad išvengtų gimtadienio planų aptarimo.
Kada planuoja sulėtinti tempą?
Pasak R. Nikkah, princesė Ana savo komandai yra pasakiusi, jog „ketina pradėti šiek tiek mažinti tempą, kai jai bus 80 metų, t. y. po penkerių metų, o tada nori visiškai pasitraukti, kai jai bus 90 metų“.
Šis grafikas panašus į velionio princo Philipo, kuris visiškai pasitraukė iš viešojo gyvenimo sulaukęs 96 metų.
Atrodo, kad dar ilgai pasaulis matys princesę Aną energingai atstovaujančią karališkajai šeimai ir įkvėpiančią kitus savo neblėstančia ištverme.
