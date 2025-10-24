„Kelia grėsmę aviacijai, žmonių gyvybei ir sveikatai“ – ruošia užbaigti oro balionų chaosą Lietuvoje

Pasieniečių sandėlyje saugoma 12 dėžių su 6 tūkst. kontrabandinių cigarečių pakelių, kurie į Lietuvą atkeliavo ne sunkvežimiais, o oro balionais. Kol vieni ieško pigesnio dūmo, valstybė dėl tokio nelegalaus verslo kasmet praranda apie 100 mln. eurų, kuriuos galėtų surinkti iš akcizų.
Tendencija keičiasi
Kontrabandinės cigaretės – vienos iš tų, kurias pasieniečiams pavyko perimti prieš kelias dienas, kai oro navigacija plačiame ruože – nuo Druskininkų iki Vilniaus – fiksavo bent keliasdešimt meteorologinių balionų.
„Apie 20 balionų. Kiekvieną dieną statistika keičiasi, nes vykdomos kriminalinės žvalgybos operacijos“, – tikina pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas.
Pasieniečių vadas sako, kad dažniausiai vienas balionas gabendavo 2 dėžes cigarečių, tačiau tendencija keičiasi.
„Pastaruoju metu pastebime tendenciją, kad atsiranda vis daugiau didesnių dronų. Keli meteorologiniai balionai gali atgabenti net iki 20 dėžių cigarečių. Tai gali būti du ar keli meteorologiniai balionai, todėl krovinys atitinkamai būna didesnis. Dar ne masinis reiškinys, bet matome, kad tokių krovinių ir meteorologinių balionų daugėja“, – sako R. Liubajevas.
Per paskutinį incidentą pareigūnai sulaikė keturis įtariamuosius, kurie, tikėtina, priklauso stambioms nusikalstamoms grupuotėms. Nuo metų pradžios dėl kontrabandos sulaikyta apie 100 įtariamųjų.
„Šiandien turime apie 100 įtariamųjų nuo metų pradžios. Kai kuriems teismai jau skyrė 9–10 tūkst. eurų siekiančias baudas“, – sako vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Žada griežtinti bausmę
„Dažniausiai tai žmonės arba bendrininkai, kurie samdomi per įvairias socialines platformas. Jie neturi tiesioginio kontakto su Baltarusijoje esančiais organizatoriais – tik su Lietuvoje veikiančiais bendrininkais, atsakingais už krovinio surinkimą. Vėliau kontrabandinės cigaretės platinamos per nelegalius tinklus“, – teigia R. Liubajevas.
Anot R. Liubajevo, baudos nėra adekvati bausmė tokiems nusikaltėliams.
„Reikėtų griežtinti atsakomybę už kontrabandos gabenimą oro keliu, nes tai kelia grėsmę aviacijai, žmonių gyvybei ir sveikatai“, – sako R. Liubajevas.
V. Kondratovičius teigia, kad esamos bylos bus apjungiamos, todėl kontrabandininkai susilauks griežtesnių bausmių.
„Atsakomybė bus ne tik piniginė – tegul kontrabandininkai laukia, tai įvyks“, – sako V. Kondratovičius.
Keisis ir įstatymai – jei dabar už kontrabandą numatytos šimtus ar tūkstančius eurų siekiančios baudos, atsiras baudžiamoji atsakomybė ir laisvės atėmimas.
„Dažniausiai atsakomybė – tik baudos, tačiau matome, kad turi atsirasti ir baudžiamoji atsakomybė“, – kalba V. Kondratovičius.
