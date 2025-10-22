Dėl kontrabandinių balionų laikinai uždaryti abu pasienio punktai su Baltarusija

„Dėl saugumo situacijos uždaryti abu dar veikę pasienio kontrolės punktai su Baltarusija. Sprendimas bus peržiūrėtas po to, kai veiklą atnaujins Vilniaus oro uostas“, – teigiama pranešime.
Laikinai uždaryti Medininkai–Kamenyj Log ir Šalčininkai–Benekainys pasienio kontrolės punktai.
NKVC teigimu, traukinių pasienio kontrolė Kenoje veikia.
Naujausiais duomenimis, Tarptautinis Vilniaus oro uostas dėl kontrabandą nešančių balionų uždarytas iki 6.40 val. arba atskiro įmonės „Oro navigacija“ sprendimo.
Dėl to paveikta apie 30 skrydžių.
„Šiuo metu duomenys, kurie vėliau bus patikslinti, rodo, kad į Lietuvą iš Baltarusijos skrido keliasdešimt meteorologinių balionų“, – nurodė NKVC.
Šiuo metu rasti penki balionai, sulaikytas vienas pokeris, rasta apie 7000 pakelių kontrabandinių cigarečių. Paieškos tęsiamos.
BNS rašė, kad dėl keliasdešimt kontrabandai iš Baltarusijos naudojamų meteorologinių balionų apie 23 val. sutrikdyta Vilniaus oro uosto veikla. Dalis skrydžių nukreipta į kitus oro uostus, dalis orlaivių grįžo į pirminį oro uostą.
Pastarąjį kartą oro uosto veikla dėl kontrabandinių balionų buvo paveikta spalio pradžioje. Tuomet Lietuvos oro erdvę pažeidė per 20 meteorologinių balionų.
Vidaus reikalų Vladislavas Kondratovičius sako, kad kontrabandos atvejai meteorologiniais balionais tiriami kaip organizuotas nusikalstamumas.
