TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pasieniečiai jau aptiko 8 balionus su cigaretėmis

2025-10-22 07:53 / šaltinis: ELTA
2025-10-22 07:53

Lietuvos pasieniečiai per naktį aptiko 8 meteorologinius balionus su kontrabandinėmis cigaretėmis. 

Meteorologinis balionas (nuotr. Kas vyksta Kaune/Meteo.lt)

Lietuvos pasieniečiai per naktį aptiko 8 meteorologinius balionus su kontrabandinėmis cigaretėmis. 

0

Apie tai Eltą informavo Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Giedrius Mišutis.

VSAT atstovo G. Mišučio teigimu, pasieniečiai Lazdijų, Šalčininkų ir Druskininkų savivaldybėse aptiko meteorologinius balionus, kiekvienas jų gabeno apie 1,5 tūkst. kontrabandinių baltarusiškų cigarečių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovo Vilmanto Vitkausko teigimu, cigaretės rastos penkiuose rajonuose – Lazdijų, Druskininkų, Varėnos, Šalčininkų, paskutinis antplūdis buvo fiksuotas netoli Vilniaus oro uosto. 

Pasak jo, tai rodo, kad tas intensyvumas, iš kur buvo leidžiami balionai, yra labai didelis ir greičiausiai tai nebuvo iš vieno taško, o buvo koordinuota operacija. 

Kaip skelbta, dėl kontrabandines cigaretes gabenusių meteorologinių balionų visą naktį buvo uždarytas Vilniaus oro uostas. Jis veiklą atnaujino tik 6.30 val.

Dėl saugumo situacijos naktį apie 3 val. buvo uždaryti abu dar veikę pasienio kontrolės punktai su Baltarusija. 

Pirminiai duomenys rodo, kad į Lietuvą iš Baltarusijos skrido keliasdešimt meteorologinių balionų.

Tai jau ne pirmas kartas, kada oro uosto veikla buvo sustabdyta. Naktį iš spalio 4-osios į spalio 5 d., pastebėjus oro balionus, virš Vilniaus oro uosto buvo laikinai uždaryta oro erdvė ir sustabdyti skrydžiai.

