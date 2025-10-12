Ginkluoti rusų kariai prie Estijos sienos: „Rusijos tikslas yra mus išprovokuoti“

Estų pasienio tarnyba paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matomi kelyje judantys septyni žmonės karinėmis uniformomis. Jie buvo ginkluoti ir užsidengę veidus.
Tuo metu Estijos vidaus reikalų ministro teigimu, anksčiau pastebėtos rusų ginkluotos pajėgos jau paliko Satsės regioną.
Nors neįprastai didelių karinių dalinių prie sienos neliko, kelias per Satsę lieka uždarytas iki antradienio.
Satsės batas yra teritorija, kuri priklauso Rusijai. Ji atrodo tarsi batas, o daugeliui estų tai yra tiesiog trumpesnis kelias.
Gilyn į Rusiją šiuo keliu nenuvažiuosi, tačiau pagal estų ir rusų susitarimą, vietiniai gyventojai čia tarsi tranzitu važiuoja nevaržomi. Tačiau užvakar ši vieta pradėjo kelti įtampas. Kelias per Satsės batą estų iniciatyva – uždarytas.
„Paprastai toje vietoje būna iki dviejų rusų pasieniečių, kurie atvyksta trumpam, o paskui išvyksta.
Vakar pastebėjome, kad didesnės, 7–10 žmonių grupės iš pradžių judėjo pakele, o vėliau užėmė pozicijas per visą kelio plotį. Iš to, ką matėm, supratom, kad tai ne rusų pasieniečiai“, – sakė pasienio apsaugos biuro viršininkas Meelis Saarepuu.
Paprašė paaiškinimo
Estijos pasieniečiai susisiekė su Rusijos pasienio apsaugos tarnyba ir paprašė paaiškinimo.
„Jų atsakymas buvo, kad nieko ypatingo nevyksta ir kad tai esą normali situacija“, – pridūrė jis.
Šis kelias nėra vienintelis pravažiavimas vietos gyventojams, tačiau aplinkkelis yra apie dešimt kilometrų ilgesnis. Į Estiją įsiterpusi Rusijos teritorija – Satsės batas – 115 hektarų ploto.
Šalis planuoja nutiesti naują kelią, aplenkiantį šią Rusijos teritoriją, tačiau jis bus baigtas tik po kelerių metų. Pasak nacionalinio gynybos komiteto vadovo, pagrindo nerimauti dėl Rusijos karių nėra.
„Rusijos kariuomenė yra savo teritorijoje, kiekviename jos kampelyje organizuoja įprastinę veiklą. Tai jų teisė, nes Satsės batas yra vis dar Rusija“, – komentavo Nacionalinio gynybos komiteto pirmininkas Kalev Stoicescu.
Padėtis Satsės bate yra vis dar pavojinga ten važiuojantiems automobiliams, nes šiame kelyje neleidžiama važiuoti lėtai, o juolab – sustoti. Neatmetama, kad tokiu būdu Rusija siekė išprovokuoti vietos estus pažeisti susitarimą.
„<...> Rusijos tikslas yra mus išprovokuoti, išbandyti, ir kuo labiau dėl šių dalykų jaudinsimės, tuo geriau Rusijai seksis pasiekti savo tikslą“, – pridūrė jis.
Pasak estų tarnybų, prie sienos budėję ginkluoti rusų kariai paliko Satsės regioną. Estų vidaus reikalų ministras patikino, kad rusų karių pasitaiko šiame regione, visgi, šį kartą kariai stovėjo ant kelio, kuriuo važiuoja automobiliai Estijos link, o tai esą neįprastas elgesys net rusų pasieniečiams.
