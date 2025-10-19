Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pasieniečių viršvalandžiams apmokėti Vyriausybė skyrė 1,25 mln. eurų

2025-10-19 17:12 / šaltinis: BNS
2025-10-19 17:12

Dėl suaktyvėjusių nelegalių migrantų antplūdžio iš Baltarusijos, pasieniečiams sumokėti už viršvalandinį darbą Vyriausybė skyrė 1,25 mln. eurų valstybės rezervo lėšų.

Valstybės sienos apsaugos tarnyba. ELTA / Dainius Labutis

Dėl suaktyvėjusių nelegalių migrantų antplūdžio iš Baltarusijos, pasieniečiams sumokėti už viršvalandinį darbą Vyriausybė skyrė 1,25 mln. eurų valstybės rezervo lėšų.

0

Tokį sprendimą ministrų kabinetas priėmė šią savaitę vykusio posėdžio metu.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) duomenimis, nuo šių metų pradžios nelegalių migrantų iš Baltarusijos srautai nuosekliai augo, todėl buvo sustiprinta sienos su šia valstybe apsauga.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak VSAT, sustiprintu darbo režimu šiuo metu dirba apie 550 pareigūnų, kurių kiekvienam per mėnesį susidaro papildomai maždaug apie 13 valandų viršvalandinio darbo.

Vidaus reikalų ministerijos (VRM) teigimu, atsižvelgiant į pareigūnų trūkumą užkardose ir siekiant užtikrinti tinkamą Europos Sąjungos išorės sienos apsaugą bei operatyvų reagavimą į kylančius iššūkius, pareigūnams į pamainas tenka vykti dažniau nei įprasta, jiems sutrumpėja poilsio laikas, ženkliai išauga viršvalandinio darbo apimtis.

Savo ruožtu VRM paprašė Vyriausybės skirti 1,25 mln. eurų valstybės rezervo lėšų apmokėti pasieniečių viršvalandžius, kadangi pati VSAT neturi vidinių rezervų apmokėti pareigūnams už papildomą darbą bei padengti taip pat augančias transporto išlaidas.

VRM duomenimis, 2025 metais sausio mėnesį buvo neįleista 16 neteisėtai sieną kirsti mėginusių užsieniečių, vasario mėnesį šis skaičius išaugo daugiau nei penkis kartus – iki 83 asmenų, kovo mėnesį sulaikyti 104 asmenys, o balandžio mėnesį –  361 asmuo.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau kaip 1,3 tūkst. migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.

Kaip skelbė BNS, migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti per 24 tūkst. neteisėtų migrantų.

