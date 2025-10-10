Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

VSAT: Lenkijos pareigūnai neįleido beveik 200 migrantų, Lietuvoje jų nefiksuota

2025-10-10 09:31 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-10-10 09:31

Penktą parą paeiliui pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai nefiksavo nė vieno neteisėtai į šalį bandžiusio patekti asmens, penktadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

VSAT. ELTA / Andrius Ufartas

1

Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė 70 migrantų, Lenkijos pareigūnai trečiadienį neįleido 178 asmenų.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1,3 tūkst. migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbė BNS, migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti per 24,2 tūkst. neteisėtų migrantų.

Pasienis su Baltarusija / Žygimanto Gedvilos/BNS nuotr.
Pasienyje su Baltarusija nefiksuota neteisėtų migrantų (4)

