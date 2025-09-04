Mirė dizaineris Giorgio Armani

„Armani Group“ su begaliniu liūdesiu praneša apie savo įkūrėjo, steigėjo ir nenuilstamo variklio Giorgio Armani mirtį“, – teigiama įmonės pranešime.
Skelbiama, kad italų mados legenda mirė „artimųjų apsuptyje“.
Pasaulyje žinomiausias šių laikų dizaineris G. Armani 1975 m. Milane atidarė savo mados namus, greitai pakilo į mados industrijos aukštumas ir ėmė kurti drabužius žvaigždėms.
Grupė pranešė, kad jo laidotuvės bus privačios, tačiau gerbėjai mados legendai galės iš anksto atiduoti pagarbą laidotuvių salėje, kuri bus atidaryta šeštadienį ir sekmadienį Milane.
„Il Signor Armani, kaip jį visada pagarbiai ir su susižavėjimu vadino darbuotojai ir bendrakūrėjai, mirė ramiai, apsuptas savo artimųjų“, – teigė kompanija.
„Nenuilstantis iki pat pabaigos, jis dirbo iki paskutinės dienos, atsiduodamas įmonei, kolekcijoms ir daugybei vykdomų bei būsimų projektų“, – teigė kompanija.
Sveikatos problemos
G. Armani dėl sveikatos būklės šiemet atšaukė savo vyriškų drabužių kolekcijos pristatymą Milane, dėl gydytojo nurodymų taip pat praleido „Armani Prive“ kolekcijos pristatymą Paryžiuje.
„Per 20 „Armani Prive“ metų tai pirmas kartas, kai aš nesu Paryžiuje“, – liepos mėnesį AFP atsiųstame laiške pažymėjo jis.
„Nors aš jaučiausi pasiruošęs, mano gydytojai patarė daugiau ilsėtis“, – pridūrė G. Armani
Jis tikino nuotoliniu būdu stebėjęs ir prižiūrėjęs „visus kolekcijos pristatymo aspektus“.
„Aš patvirtinau ir palaiminau viską, ką pamatysite“, – liepą sakė italų mados legenda.
G. Armani laikomas vadinamosios „raudonojo kilimo mados“ kūrėju, tačiau ilgainiui ėmėsi ir pigesnių drabužių linijos „Emporio Armani“ kūrimo, taip pat atidarė prabangių viešbučių.
Jis mirė likus vos kelioms savaitėms iki jo vardo prekių ženklo 50-mečio jubiliejaus.
Atidavė pagarbą
Apie jo mirtį sužinojęs Italijos kultūros ministras Alessandro Giuli atidavė duoklę „italų kultūros lyderiui, sugebėjusiam eleganciją paversti universalia kalba“.
„Jo santūrus ir novatoriškas stilius iš naujo apibrėžė mados, kino ir visuomenės santykius, palikdamas neišdildomą pėdsaką šiuolaikinėje kultūroje“, – sakė ministras.
„Jis buvo ne tik mados meistras, bet ir pripažintas itališkojo identiteto ambasadorius visame pasaulyje“, – pridūrė A. Giuli.
Giorgio Armani gimė 1934 m. liepos 11 d., buvo italų mados dizaineris ir milijardierius.
Pirmą kartą jis išgarsėjo dirbdamas „Cerruti 1881“. Savo įmonę „Armani“ jis įkūrė 1975 m., kuri ilgainiui išsiplėtė į muzikos, sporto ir prabangių viešbučių veiklą.
Iki 2001 m. Armani buvo pripažintas sėkmingiausiu italų kilmės dizaineriu ir jam priskiriami nuopelnai už raudonojo kilimo mados pradininką.
