TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis: Ukrainos pajėgos sustabdė Rusijos puolimą Sumų srityje

2025-09-13 08:31 / šaltinis: ELTA
2025-09-13 08:31

Ukraina praneša, kad po kelis mėnesius trukusių įnirtingų kovų sustabdė Rusijos puolimą Ukrainos šiaurės rytuose.

Zelenskis: Rusija siunčia neigiamus signalus dėl derybų (nuotr. SCANPIX)

Ukraina praneša, kad po kelis mėnesius trukusių įnirtingų kovų sustabdė Rusijos puolimą Ukrainos šiaurės rytuose.

„Šiandien galime teigti, kad mūsų pajėgos visiškai sužlugdė Rusijos puolamąją operaciją (Sumų srityje)“, – platformoje „Telegram“ po konsultacijų su kariuomenės vadovybe, įskaitant kariuomenės vyriausiąjį vadą Oleksandrą Syrskį, parašė prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Kovos pasienio ruožuose tęsiasi, tačiau Rusijos pajėgos nebegali pulti, pažymėjo V. Zelenskis.

Birželio mėnesį Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas dar kartą pareiškė, kad Rusijos kariuomenė turėtų užkariauti maždaug 10 kilometrų dydžio buferinę zoną Ukrainos pasienio regione Sumuose. Tuo siekta užkirsti kelią Ukrainos puolimui, taip pat ir vakariniame Rusijos Kursko regione.

Pasak Ukrainos karinių stebėtojų, Rusijos kariai Sumų srityje vis dar kontroliuoja daugiau nei 200 kvadratinių kilometrų teritorijos.

Ukraina jau daugiau nei trejus su puse metų su Vakarų pagalba ginasi nuo Rusijos invazijos. Rusija šiuo metu kontroliuoja beveik penktadalį Ukrainos teritorijos, įskaitant 2014 m. aneksuotą Krymo pusiasalį.

