TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainoje rusai 11 tūkst. kartų panaudojo chemines medžiagas

2025-09-15 22:56 / šaltinis: ELTA
2025-09-15 22:56

Nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios užregistruota 11 tūkst. atvejų, kai rusai panaudojo chemines medžiagas, nuo jų nukentėjo 3 000 Ukrainos karių, per spaudos konferenciją pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų atstovai.

Asociatyvi (nuotr. SCANPIX)

0

„Šiuo metu turime apie 11 tūkst. dokumentuotų atvejų, kai priešas panaudojo pavojingas chemines medžiagas, įskaitant K-51 ir RGVO ašarinių dujų granatas, taip pat kitus modifikuotus ir savadarbius sprogstamuosius įtaisus, pripildytus pavojingų cheminių medžiagų, tokių kaip chloras ir amoniakas“, – sakė Civilinės saugos departamento vadovas pulkininkas Artiomas Vlasiukas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, rusai dažniausiai griebiasi cheminių medžiagų tose vietose, kur jiems sunku pralaužti Ukrainos gynybą. „Šios medžiagos naudojamos mūsų gynėjams „išrūkyti“ iš pozicijų, apkasų ir slėptuvių“, – sakė A. Vlasiukas. 

Nuo cheminių medžiagų poveikio jau nukentėjo beveik 3000 Ukrainos karių. 

„Iki šiol medicinos tarnybos užregistravo daugiau nei 3000 įvairaus sunkumo sužalojimų ar apsinuodijimų atvejų. Mirtys dar nepatvirtintos, nes kiekvienas atvejis dar turi būti patikrintas“, – sakė jis.

Manoma, kad iš tikrųjų nukentėjusių karių skaičius gali būti didesnis, nes kai kuriais atvejais neįmanoma laiku evakuoti nukentėjusiojo, kad būtų patvirtinti cheminio poveikio požymiai. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

