Ukrainoje rusai 11 tūkst. kartų panaudojo chemines medžiagas

„Šiuo metu turime apie 11 tūkst. dokumentuotų atvejų, kai priešas panaudojo pavojingas chemines medžiagas, įskaitant K-51 ir RGVO ašarinių dujų granatas, taip pat kitus modifikuotus ir savadarbius sprogstamuosius įtaisus, pripildytus pavojingų cheminių medžiagų, tokių kaip chloras ir amoniakas“, – sakė Civilinės saugos departamento vadovas pulkininkas Artiomas Vlasiukas.
Pasak jo, rusai dažniausiai griebiasi cheminių medžiagų tose vietose, kur jiems sunku pralaužti Ukrainos gynybą. „Šios medžiagos naudojamos mūsų gynėjams „išrūkyti“ iš pozicijų, apkasų ir slėptuvių“, – sakė A. Vlasiukas.
Nuo cheminių medžiagų poveikio jau nukentėjo beveik 3000 Ukrainos karių.
„Iki šiol medicinos tarnybos užregistravo daugiau nei 3000 įvairaus sunkumo sužalojimų ar apsinuodijimų atvejų. Mirtys dar nepatvirtintos, nes kiekvienas atvejis dar turi būti patikrintas“, – sakė jis.
Manoma, kad iš tikrųjų nukentėjusių karių skaičius gali būti didesnis, nes kai kuriais atvejais neįmanoma laiku evakuoti nukentėjusiojo, kad būtų patvirtinti cheminio poveikio požymiai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!