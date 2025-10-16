Naujausia žinia dėl padėties Zaporižios atominėje: planuojamas remontas

Nuo 2022 m. kovo Rusijos pajėgų okupuotas objektas rugsėjo 23 d. dešimtą kartą atsijungė nuo tinklo – tai ilgiausias išorinio elektros energijos tiekimo nutraukimas nuo karo pradžios.
„Toliau konsultuojuosi su Rusija ir Ukraina, kad šie darbai galėtų prasidėti artimiausiomis dienomis“, – sakoma Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vadovo pranešime.
Didžiausią Europoje atominę elektrinę dabar maitina atsarginiai dyzeliniai generatoriai, o „elektros linijų remontas reikalingas abiejose fronto linijos pusėse, per kelis kilometrus nuo objekto“, sakė R. Grossi.
TATENA teigimu, branduolinė sauga tebebuvo „išlaikyta“: šeši sustabdyti reaktoriai ir toliau efektyviai aušinami, o radiacijos lygis išlieka normalus.
Netoli Enerhodaro miesto, esančio prie Dniepro upės, branduolinė jėgainė yra netoli fronto linijos. Vietoje esanti TATENA komanda „toliau praneša apie karinę veiklą įvairiais atstumais nuo objekto“.
Šeši reaktoriai, kurie iki karo gamino apie penktadalį Ukrainos elektros energijos, buvo išjungti Maskvai užėmus elektrinę.
Tačiau elektrinei reikia elektros, kad būtų palaikomos aušinimo ir saugos sistemos, siekiant išvengti katastrofos.
Spalio pradžioje Maskva tvirtino, kad padėtis Zaporižioje „kontroliuojama“, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis išreiškė susirūpinimą.
Maskva ir Kyjivas ne kartą keitėsi priekaištais, kad atakuojant objektą kyla branduolinės katastrofos pavojus, ir kaltino vieni kitus dėl naujausio elektros tiekimo sutrikimo.
„Nė vienai pusei branduolinė avarija nebūtų naudinga, todėl nuolat palaikau su jomis ryšį, kad būtų sudarytos sąlygos greitai atkurti tiekimą“, – sakė M. Grossi.
