  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karar Ukrainoje

Triukšminga naktis Rusijoje: griaudėjo sprogimai, teko riboti oro uostų darbą

2025-10-16 08:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-16 08:15

Bent septyniuose Rusijos regionuose naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį buvo neramu, skelbia „Ukrainska Pravda“.

Maskvos oro uostas (nuotr. SCANPIX)

Bent septyniuose Rusijos regionuose naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį buvo neramu, skelbia „Ukrainska Pravda".

Rusų pareigūnai, institucijos ir rusų žiniasklaida pranešė, kad Volgogrado srityje degė elektros pastotė, keliuose oro uostuose buvo įvesti apribojimai, dalis gyvenviečių liko be elektros.

Rusai praneša apie dronų atakas

Volgogrado srities vadovas Andrejus Bočarovas paskelbė, jog rusai atrėmė dronų ataką.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Dėl dronų nuolaužų kritimo Novonikolaevsko rajone, Balashovskaja elektros pastotės teritorijoje, užfiksuotas gaisras“, – praneša jis.

Anot gubernatoriaus, gaisras gesinamas.

„Remonto tarnybos atkuria elektros tiekimą prie elektrinės esančioms gyvenvietėms. Gyvenamieji pastatai neapgadinti, nukentėjusiųjų nėra“, – sako jis.

Apie ataką pranešė ir Voronežo srities gubernatorius Aleksandras Gusevas.

„Preliminariais duomenimis, nukentėjusiųjų ir nuostolių nėra. Kelios gyvenvietės lieka be elektros energijos, kol vykdomi avariniai darbai, pradėti po dronų atakos atrėmimo kaimyniniame regione“, – cituojamas jis.

Rusijos žiniasklaida skelbia, kad Volgogrado, Samaros, Saratovo, Tambovo oro uostuose dėl dronų atakos buvo įvesti apribojimai lėktuvų skrydžiams į oro uostą ir iš jo.

„Telegram“ kanale „Astra“ skelbiama, kad Saratovo gyventojai naktį pranešė apie daugybę sprogimų.

Ryte Rusijos gynybos ministerija pareiškė, kad per naktį oro gynybos priemonės tariamai perėmė ir sunaikino 51 Ukrainos dronus. Ukraina šios informacijos kol kas nekomentavo, ją nepriklausomai patikrinti neįmanoma.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rusijoje – nerami naktis: naftos perdirbimo gamyklos paskendo liepsnose (nuotr. Telegram)
Dronas puolė Rusijos naftos perdirbimo gamyklą daugiau nei už 1000 kilometrų nuo Ukrainos (7)
Rusijoje 2 000 km nuo Ukrainos teritorijos pranešta apie dronų ataką (nuotr. Telegram)
Rusijoje 2 000 km nuo Ukrainos teritorijos pranešta apie dronų ataką (9)
Nerimą keliantis vaizdas Švedijoje: virš karinės bazės – nežinomi dronai (nuotr. SCANPIX)
Pavojingi incidentai Europos danguje: atskleidė, koks rusų pareigūnas gali būti už juos atsakingas (11)
Štai ką daryti pamačius ar išgirdus droną: specialistai įspėja – pavojus kartu su garsu nedingsta (nuotr. stop kadras)
Vilnius – visos Lietuvos širdis: ar miestas pasiruošęs gynybai? (72)

Tegul kenčia urodai...
Tegul kenčia urodai...
2025-10-16 08:30
Ko lindo į Ukrainą?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
