Triukšminga naktis Rusijoje: griaudėjo sprogimai, teko riboti oro uostų darbą

Rusų pareigūnai, institucijos ir rusų žiniasklaida pranešė, kad Volgogrado srityje degė elektros pastotė, keliuose oro uostuose buvo įvesti apribojimai, dalis gyvenviečių liko be elektros.
Rusai praneša apie dronų atakas
Volgogrado srities vadovas Andrejus Bočarovas paskelbė, jog rusai atrėmė dronų ataką.
„Dėl dronų nuolaužų kritimo Novonikolaevsko rajone, Balashovskaja elektros pastotės teritorijoje, užfiksuotas gaisras“, – praneša jis.
Anot gubernatoriaus, gaisras gesinamas.
„Remonto tarnybos atkuria elektros tiekimą prie elektrinės esančioms gyvenvietėms. Gyvenamieji pastatai neapgadinti, nukentėjusiųjų nėra“, – sako jis.
Apie ataką pranešė ir Voronežo srities gubernatorius Aleksandras Gusevas.
„Preliminariais duomenimis, nukentėjusiųjų ir nuostolių nėra. Kelios gyvenvietės lieka be elektros energijos, kol vykdomi avariniai darbai, pradėti po dronų atakos atrėmimo kaimyniniame regione“, – cituojamas jis.
Rusijos žiniasklaida skelbia, kad Volgogrado, Samaros, Saratovo, Tambovo oro uostuose dėl dronų atakos buvo įvesti apribojimai lėktuvų skrydžiams į oro uostą ir iš jo.
„Telegram“ kanale „Astra“ skelbiama, kad Saratovo gyventojai naktį pranešė apie daugybę sprogimų.
Ryte Rusijos gynybos ministerija pareiškė, kad per naktį oro gynybos priemonės tariamai perėmė ir sunaikino 51 Ukrainos dronus. Ukraina šios informacijos kol kas nekomentavo, ją nepriklausomai patikrinti neįmanoma.
