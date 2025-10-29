Ekspertas apie Putino giriamą povandeninę sistemą: daug melo ir gąsdinimų Vakarams

Karinis ekspertas Ivanas Stupakas UNIAN teigė, kad Maskvos pareiškimai – perdėti ir daug kur melagingi.
Jo vertinimu, „Poseidon“ yra keliasdešimt metrų ilgio aparatas, kurį jis lygina su „Burevestnik“ – Rusijos kitu garsiai skelbtu projektu.
Skirtingai nuo „Burevestnik“, kuris turėtų skraidyti ilgą laiką, „Poseidon“ privalumas esąs tas, kad jis gali ilgiau plaukti vandenyse. Tačiau ekspertas pabrėžia, kad Ukrainai šis aparatas praktiškai nekelia tiesioginės grėsmės –jis nepasieks šalies.
Maskva nori parodyti, kad turi „superginklų“ ir bauginti Vakarus
Pasak I. Stupako, Maskva labiau orientuojasi į simbolinį gąsdinimą: neva tai priemonė parodyti, kad Rusija turi „superginklų“, kuriais galima bauginti Vakarus.
„Pagrindinis tikslas – parodyti, kad Rusijos Federacija kažką reiškia šiame pasaulyje. Ir visa tai susiję tik su ginklais“, – sakė I. Stupakas.
Eksperto nuomone, „Poseidon“ deklaruoti techniniai parametrai, ypač greitis, yra abejotini. Maskvos teiginys apie 200 km/val. greitį po vandeniu jam atrodo neįtikėtinas: įprastų povandeninių laivų greitis yra gerokai mažesnis: apie 40-60 km/val.
Jis tvirtina, kad tokie skaičiai greičiausiai išgalvoti arba stipriai perdėti.
Ekspertas, paklaustas, kiek tokių aparatų gali turėti Rusija, atsakė, kad greičiausiai tai pirmasis egzempliorius.
Jis pabrėžia, kad pagaminti vienetą yra viena, o pradėti serijinę gamybą – visai kas kita.
Karo ekspertas pažymi, kad Maskvos komunikacija dėl „Poseidon“ primena ankstesnius atvejus: daug triukšmo, išdėstytų ryškių teiginių, bet mažai patikimų įrodymų: „Apskritai tai dar vienas bandymas parodyti, kad jie bent jau kažką turi, nes per ketverius metus Ukrainos frontuose, manau, jiems gėda net prieš savuosius.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!