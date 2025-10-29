Kalendorius
Spalio 29 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Putinas giriasi nauju aparatu: Rusija išbandė povandeninę sistemą

2025-10-29 14:12 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA ir tv3.lt aut.
2025-10-29 14:12

Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas skelbia, kad Rusija išbandė naują povandeninį aparatą „Poseidon“, rašo UNIAN.

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)

Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas skelbia, kad Rusija išbandė naują povandeninį aparatą „Poseidon“, rašo UNIAN.

REKLAMA
6

V. Putinas gyrėsi, kad aparato galingumas neva gerokai viršija jų „perspektyviausią tarpžemyninę raketą „Sarmat“, bei aiškino, kad analogų „Poreidon“ nėra.

Anot jo, „Poseidon“ yra unikalus savo greičiu ir judėjimo gilumu, jo neįmanoma perimti.

Rusų propagandos agentūros dar 2023 m. skelbė, kad rusai pagamino pirmąjį branduolinių torpedų komplektą „Poseidon“. Jis esą bus prijungtas prie povandeninio laivo „Belgorod“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Putinas teigia, kad Rusija sėkmingai išbandė naują branduolinę kruizinę raketą

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas sekmadienį paskelbė apie sėkmingą galutinį naujos branduolinės kruizinės raketos „Burevestnik“ bandymą ir išgyrė šį „unikalų“ branduolinį ginklą, kurio veikimo nuotolis siekia 14 tūkst. kilometrų.

REKLAMA
REKLAMA

„Lemiami bandymai jau baigti“, – Kremliaus paskelbtame vaizdo įraše pareiškė V. Putinas, kalbėdamas susitikime su karininkais.

REKLAMA

Rusijos vadovas, kuris vykdo puolimą kaimyninėje Ukrainoje, įsakė parengti „infrastruktūrą, kad šį ginklą pradėtų naudoti Rusijos ginkluotosios pajėgos“. V. Putinas šią raketą pavadino „unikaliu kūriniu, kurio pasaulyje neturi niekas kitas“, ir pridūrė, kad „Burevestnik“ veikimo nuotolis yra „neribotas“.

Per paskutinį bandymą, kuris buvo įvykdytas spalio 21 d., raketa per „maždaug 15 valandų“ įveikė 14 tūkst. kilometrų atstumą, tvirtino Rusijos generalinio štabo viršininkas Valerijus Gerasimovas ir kartu nurodė, kad tai nėra viršutinė šio ginklo riba.

„Techninės „Burevestnik“ savybės leidžia naudoti ją su garantuotu tikslumu prieš gerai saugomus objektus, esančius bet kokiu atstumu“, – teigė jis.

V. Putinas dar 2018 m. buvo paskelbęs, kad Rusijos kariuomenė kuria šias raketas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų