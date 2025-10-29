Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Dėl Putino – perspėjimas iš JAV žvalgybos: dabar jis užsispyręs labiau nei bet kada anksčiau

2025-10-29 08:36
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt
2025-10-29 08:36

JAV žvalgybos agentūros nemato jokių ženklų, kad Rusija būtų pasirengusi eiti į kompromisą dėl Ukrainos, rašo „NBC News“.

Ekspertai: Putinas praranda kontrolę ir gali sutikti su paliaubomis (nuotr. SCANPIX)
27

JAV žvalgybos agentūros nemato jokių ženklų, kad Rusija būtų pasirengusi eiti į kompromisą dėl Ukrainos, rašo „NBC News“.

0

Atvirkščiai, Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas dabar yra dar labiau užsispyręs nei bet kada anksčiau.

Žvalgyba perspėja: Putinas labiau nei bet kada pasiryžęs tęsti karą

Anot žvalgybos, V. Putinas yra labiau nei bet kada anksčiau pasiryžęs tęsti karą Ukrainoje ir laimėti mūšio lauke.

„Analizė, kuri buvo perduota Kongreso nariams šį mėnesį, rodo, kad agentūros nemato jokių ženklų, kad Rusija būtų pasirengusi eiti į kompromisą dėl Ukrainos, nors prezidentas Donaldas Trumpas siekia tarpininkauti taikos derybose“, – rašoma tekste.

Du aukšto rango JAV pareigūnai sako, kad dabar V. Putinas netgi yra labiau įsitvirtinęs nei bet kada anksčiau.

Leidinio šaltiniai sako, kad žvalgyba nustatė, jog susidūręs su dideliais Rusijos kariuomenės nuostoliais ir ekonominiais sunkumais savo šalyje, V. Putinas yra pasiryžęs užsitikrinti Ukrainos teritoriją ir išplėsti savo šalies įtaką, kad pateisintų žmogiškąsias ir finansines aukas.

Rodydamas didėjantį nusivylimą, praėjusią savaitę Donaldas Trumpas atšaukė planuotą susitikimą su Putinu Budapešte, Vengrijoje, ir pirmą kartą nuo sausio, kai grįžo į pareigas, įvedė priemones prieš Maskvą – sankcijas dviem didžiausioms Rusijos naftos bendrovėms.

TOLIAU SKAITYKITE
