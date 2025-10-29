Dėl Putino – perspėjimas iš JAV žvalgybos: dabar jis užsispyręs labiau nei bet kada anksčiau

Atvirkščiai, Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas dabar yra dar labiau užsispyręs nei bet kada anksčiau.
Žvalgyba perspėja: Putinas labiau nei bet kada pasiryžęs tęsti karą
Anot žvalgybos, V. Putinas yra labiau nei bet kada anksčiau pasiryžęs tęsti karą Ukrainoje ir laimėti mūšio lauke.
„Analizė, kuri buvo perduota Kongreso nariams šį mėnesį, rodo, kad agentūros nemato jokių ženklų, kad Rusija būtų pasirengusi eiti į kompromisą dėl Ukrainos, nors prezidentas Donaldas Trumpas siekia tarpininkauti taikos derybose“, – rašoma tekste.
Du aukšto rango JAV pareigūnai sako, kad dabar V. Putinas netgi yra labiau įsitvirtinęs nei bet kada anksčiau.
Leidinio šaltiniai sako, kad žvalgyba nustatė, jog susidūręs su dideliais Rusijos kariuomenės nuostoliais ir ekonominiais sunkumais savo šalyje, V. Putinas yra pasiryžęs užsitikrinti Ukrainos teritoriją ir išplėsti savo šalies įtaką, kad pateisintų žmogiškąsias ir finansines aukas.
Rodydamas didėjantį nusivylimą, praėjusią savaitę Donaldas Trumpas atšaukė planuotą susitikimą su Putinu Budapešte, Vengrijoje, ir pirmą kartą nuo sausio, kai grįžo į pareigas, įvedė priemones prieš Maskvą – sankcijas dviem didžiausioms Rusijos naftos bendrovėms.
