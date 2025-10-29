Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Kaip palaužti Putiną? Generolas įvardijo 3 dalykus, kurių reikia

2025-10-29 07:20
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt
2025-10-29 07:20

Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino planai visiškai okupuoti Ukrainą žlugo. Tačiau jis taip lengvai nepasiduos, mano buvęs Ukrainos užsienio žvalgybos vadovas generolas Mykola Malomužas, rašo „Kanal 24. Kad V. Putinas sutiktų eiti į kompromisą, reikalingi galingi argumentai.

JAV atstovas NATO: Putinas yra neįtikėtinai silpnas, tik nebegali to parodyti (nuotr. SCANPIX)
13

Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino planai visiškai okupuoti Ukrainą žlugo. Tačiau jis taip lengvai nepasiduos, mano buvęs Ukrainos užsienio žvalgybos vadovas generolas Mykola Malomužas, rašo „Kanal 24. Kad V. Putinas sutiktų eiti į kompromisą, reikalingi galingi argumentai.

Karas Ukrainoje
Svarbiausios naujienos
07:17

Kaip palaužti Putiną? Generolas įvardijo 3 sąlygas

Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino planai visiškai okupuoti Ukrainą žlugo. Tačiau jis taip lengvai nepasiduos, mano buvęs Ukrainos užsienio žvalgybos vadovas generolas Mykola Malomužas, rašo „Kanal 24“. Kad V. Putinas sutiktų eiti į kompromisą, reikalingi galingi argumentai.

Anot jo, pirmiausia svarbūs kariniai argumentai. Ukrainai reikia ginklų tiekimo, svarbiausia, ginklų pirkimo iš JAV, kitų šalių.

M. Malomužos teigimu, Ukrainai reikalingos įvairios sistemos, kurios leistų sustiprinti ukrainiečių gynybą ir puolimus. Taip pat svarbūs bet kokie ginklai ir šaudmenys iš trečiųjų šalių, svarbu plėtoti Ukrainos karo pramonę.

Anot M. Malomužos, taip pat reikia keisti strategiją. Reikia ne tik gynybos, bet ir kontratakų, netikėtų puolamųjų operacijų.

Antroji sąlyga – operatyvinė. Tai spaudimas V. Putinui, jo aplinkai. Išteklių atėmimas – tai skausminga tema V. Putino elitui, sako M. Malomuža. Visa tai gali turėti didelę įtaką jų norui derėtis.

„Tai jiems skausmingiausia tema. Jie greitai sutiko derėtis. Nes tai palietė kiekvieną iš jų ir jų artimuosius. Todėl viena iš sąlygų – operatyvinis spaudimas. Tai labai svarbi tema“, –  pabrėžia jis.

Trečioji sąlyga – sankcijos prieš Rusiją. Ypač antrinės, nukreiptos į energijos išteklius. Tai dar vienas smūgis Maskvai. Kartu su karinėmis ir operatyvinėmis sąlygomis tai stipriai spaus V. Putiną, įsitikinęs M. Malomuža.

TAIP PAT SKAITYKITE:

08:37

Dėl Putino – perspėjimas iš JAV žvalgybos: dabar jis užsispyręs labiau nei bet kada anksčiau

JAV žvalgybos agentūros nemato jokių ženklų, kad Rusija būtų pasirengusi eiti į kompromisą dėl Ukrainos, rašo „NBC News“. Atvirkščiai, Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas dabar yra dar labiau užsispyręs nei bet kada anksčiau.

Anot žvalgybos, V. Putinas yra labiau nei bet kada anksčiau pasiryžęs tęsti karą Ukrainoje ir laimėti mūšio lauke.

 

08:11

Ukraina pranešė, kad Rusijos gynybos pramonėje atleidžiami darbuotojai

Čeliabinsko srityje esanti Ašinsko metalurgijos gamykla (AMZ) – viena iš didžiausių Rusijos gynybos pramonės kompleksui skirtų specialių lydinių gamintojų – uždaro savo nerūdijančio plieno gamybos cechą ir atleidžia daugiau nei 300 darbuotojų.

Apie tai Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos Kovos su dezinformacija centras pranešė platformoje „Telegram“.

„Vienas iš didžiausių Rusijos gynybos pramonės kompleksui skirtų specialių lydinių gamintojų – Čeliabinsko regione veikianti AMZ – uždaro savo nerūdijančio plieno gamybos cechą ir atleidžia daugiau nei 300 darbuotojų. Problemų patiria ir kiti įmonės padaliniai: žmonės išleidžiami nemokamų atostogų arba perkeliami dirbti ne visą darbo dieną“, – rašoma pranešime.

Anot centro, toks AMZ etatų mažinimas leidžia spręsti apie platesnes Rusijos gynybos pramonę apėmusias problemas. Nuo rugsėjo mėnesio gynybos pramonės kompleksas, kuris pastaruosius trejus metus dėl didžiulių biudžeto investicijų buvo pagrindinis Rusijos ekonomikos variklis, pradėjo prarasti pozicijas. Ekonomistai tai sieja su biudžeto išsekimu ir valstybės užsakymų sumažėjimu.

Centras pabrėžė, kad AMZ cecho uždarymas yra simbolinis signalas: Kremlius nebegali finansuoti karo be galo ir be krašto. Net gynybos pramonės įmonės nebegali atlaikyti karo sukelto krūvio. Gynybos pramonės kompleksas, kuris per plataus masto invaziją padėjo išvengti ekonomikos žlugimo, dabar palaipsniui jai tampa našta.

Kaip jau buvo pranešta, trejus metus augęs Rusijos gynybos pramonės kompleksas dabar patiria nuosmukį.

07:39

Chaosas Rusijoje: pranešama apie dronų atakas, teko uždaryti oro uostus

Antradienio rytą Rusijoje pranešama apie dronų ataką, rašo „Ukrainska Pravda“. Skelbiama, kad virš Maskvos buvo numušti dronai.

Taip pat apribotas kai kurių oro uostų darbas. Rusijos institucijos praneša ir apie sprogimus naftos perdirbimo gamykloje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Maklaudas
Maklaudas
2025-10-29 08:14
Ivardijo, reze, pareiske, pasake, atskleide, parode. Thats all you need to know.
Atsakyti
Pas
Pas
2025-10-29 08:33
Buvo Minskas-1,po to Minskas-2,dar Stambulo sutartis, kur pavyko apgauti Putiną.Dabar neišeina to padaryti,todel ir rašomi paistalai.
Atsakyti
O
O
2025-10-29 08:35
Kasdieninio šudo dozė nuzombintiems buduliams.Branduolinės valstybės nukariauti neįmanoma.Nei Rusijos,nei JAV,nei Kinijos,nei Indijos-jokios.Prieš tokias valstybes kariaujant galima turėti tik laikinus pasisekimus ir pasiekus savo sėkmės piką, sėsti prie derybų stalo.Ukraina tokią situaciją turėjo karo pradžioje,nepasinaudojo,o dabar jau šaukštai po pietų.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (38)
