Po Belgijos ministro grasinimo sunaikinti Maskvą – reakcija iš Rusijos: „Nenusipelno dėmesio“

Interviu Belgijos laikraščiui „De Morgen“ T. Franckenas sulaukė klausimo, ar bijo, jog V. Putinas vieną dieną nuspręs paleisti raketą į Briuselį.
Į tai ministras atsakė kategoriškai: „Ne, nes tuomet jis smogtų į NATO širdį, o mes Maskvą nušluotume nuo žemės.“
Sureagavo Rusijos ambasada Belgijoje
Rusijos ambasada Belgijoje sureagavo į šiuos ministro žodžius, ištraukdama iš konteksto atskiras frazes, skelbia UNIAN.
„Provokuojantys ir neatsakingi vieno iš pagrindinių Belgijos vanagų pareiškimai, prognozavę Rusijos smūgius Briuseliui ir grasinę nušluoti Maskvą nuo pasaulio žemėlapio, nenusipelno dėmesio dėl savo absurdiškumo ir atitrūkimo nuo realybės. Atrodo, kad beprotybė tik stiprėja“, – teigiama Rusijos ambasados pareiškime.
