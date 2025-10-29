Vance`as prisiminė viešą kivirčą su Zelenskiu: „Atvertėme naują lapą“

Apie tai jis kalbėjo „Pod Force One“, rašo „New York Post“.
„Mes atvertėme naują lapą“, – sako jis.
„Tikriausiai garsiausias dalykas, kurį kada nors padariau ar galbūt kada nors padarysiu“
„Mes stengiamės palaikyti produktyvius santykius tiek su ukrainiečiais, tiek su rusais, nes norime užbaigti šį konfliktą, ir manau, kad prezidentas turi labai gerus darbo santykius – kaip ir aš – su visomis susijusiomis šalimis“, – tikina J. D. Vance‘as.
Viceprezidentas pripažino, kad vasario 28 d. Baltuosiuose rūmuose įvykęs konfliktas su V. Zelenskiu buvo „tikriausiai garsiausias dalykas, kurį kada nors padariau ar galbūt kada nors padarysiu“.
Iš pradžių susitikimas buvo šiltas, bet įtampa greitai išaugo, V. Zelenskis buvo sukritikuotas dėl to, kad nevilki kostiumo, D. Trumpas jį aprėkė ir apkaltino rizikuojant trečiuoju pasauliniu karu.
Pats J. D. Vance‘as kaltino V. Zelenskį nedėkingumu JAV už anksčiau suteiktą pagalbą.
„Jei grįžtume į tą akimirką, aš buvau nusivylęs, nes pajutau tam tikrą grubumą“, – prisimena J. D. Vance'as.
„Manau, kad iš to galima padaryti išvadą, kad ne tik aš, bet ir bet kuris užsienio lyderis, atvykęs į Ovalinį kabinetą, turėtų stengtis laikytis tų namų, kuriuose yra, taisyklių“, – priduria viceprezidentas.
Pastaraisiais mėnesiais D. Trumpas nuolat keitė savo požiūrį į karo pabaigą. Praėjusį mėnesį D. Trumpas Rusiją pavadino „popieriniu tigru“ ir svarstė, kad Ukraina galėtų atgauti užimtą teritoriją.
Tada, po pokalbio su V. Putinu spalio 16 d., JAV prezidentas per susitikimą su V. Zelenskiu kitą dieną pesimistiškiau vertino Ukrainos galimybes.
V. Zelenskis spaudė D. Trumpą uždegti žalią šviesą ilgos distancijos „Tomahawk“ raketų, kurios galėtų smogti giliai į Rusijos teritoriją, perdavimui. Iki šiol D. Trumpas atsisakė suteikti Kijevui šią ginkluotę.
„Aš iš tikrųjų manau, kad viską išsakyti, padaryti tai viešai, aiškiai išdėstyti, kur buvo nesutarimų ir kur buvo bendrų interesų, iš tikrųjų buvo gana produktyvus žingsnis“, – svarsto J. D. Vance‘as.
Tačiau viceprezidentas atsisakė spėlioti, kas kare Ukrainoje laukia toliau.
„Jei būtumėte manęs paklausę prieš šešis mėnesius, būčiau pasakęs: „Jie niekada nenustos kariauti. Tai bus tarsi Rusijos Vietnamas“, – sako J. D. Vance‘as.
„Jei būtumėte manęs paklausę prieš mėnesį, būčiau pasakęs, kad darome neįtikėtiną pažangą“, – priduria jis.
J. D. Vance‘as mano, kad sunku prognozuoti, kada karas baigsis.
