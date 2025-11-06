 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukraina smogė Rusijos naftos perdirbimo gamyklai: įsiplieskė gaisras

2025-11-06 14:09 / šaltinis: BNS
2025-11-06 14:09
Ukraina smogė Rusijos naftos perdirbimo gamyklai: Volgogradas paskendo liepsnose (nuotr. SCANPIX)
27
0

 

Masinė dronų ataka prieš Rusijos pietinį Volgogrado miestą kainavo vieno žmogaus gyvybę ir sukėlė gaisrą pramoniniame rajone, ketvirtadienį pranešė vietos pareigūnas, o Ukraina skelbė smogusi netoliese esančiai naftos perdirbimo gamyklai.

Pataikyta į 24 aukštų daugiabutį, padaryta žalos netoliese esančių namų balkonams ir langams, socialiniame tinkle „Telegram“ tvirtino Volgogrado gubernatorius Andrejus Bočarovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„48 metų civilis vyras žuvo nuo šios atakos skeveldrų“, – skelbė jis.

„Krentančios nuolaužos sukėlė gaisrą pramoninėje Krasnoarmeiskio rajono zonoje“, – teigė gubernatorius ir pridūrė, kad liepsnos jau užgesintos.

REKLAMA
REKLAMA

Volgogradas, esantis daugiau nei 400 km į rytus nuo kovų zonos Ukrainoje, yra svarbus pramonės centras Maskvos dujų ir naftos perdirbimo gamykloms.

REKLAMA

Nors Ukraina suintensyvino savo dronų smūgius toli nuo fronto esantiems strateginiams objektams, mirtys po šių smūgiu išlieka retenybe.

Socialiniuose tinkluose pasklidusiose nepatvirtintose nuotraukose matyti didžiulis gaisras naftos perdirbimo gamykloje bei apdegęs daugiabutis, kurio kieme mėtosi sudužusių langų šukės.

Ukraina teigė sėkmingai smogusi savo numatytam taikiniui

„Taikinio vietovėje užfiksuoti sprogimai bei gaisras“, – per „Telegram“ skelbė Ukrainos generalinis štabas.

REKLAMA
REKLAMA

Kyjivo saugumo vadovas neseniai sakė, jog Ukraina kol kas šiais metais įgyvendino beveik 160 sėkmingų smūgių Rusijos naftos objektams.

Rusijos gynybos ministerija teigė nukovusi 75 ukrainiečių dronus, daugumą jų – virš Volgogrado regiono.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

2022-ųjų vasarį plataus masto invaziją pradėjęs Kremlius taip pat intensyvino oro atakas Ukrainos energetikos objektams bei geležinkeliams. Tai sukėlė nerimą, jog Ukraina gali susidurti su žiema, kupina trikdžių elektros bei šildymo tiekimui.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pernakt Rusija smogė Ukrainai 135-iais dronais, ketvirtadienį teigė prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Dnipropetrovsko regione į gyvenamąjį namą pataikius dronui buvo sužeisti aštuoni žmonės, sakė jis.

„Taikiniais tapo mūsų kritinė infrastruktūra – viskas, kas remia įprastą civilinį gyvenimą“, – teigė V. Zelenskis bei ragino Vakarų sąjungininkes taikyti Rusijai griežtesnes sankcijas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Putino režimas ryja pats save: represijos pasiekė lojaliuosius propagandistus (2)
Volodymyras Zelenskis ir Gitanas Nausėda (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Zelenskis pasiūlė Lietuvai pagalbą dėl Baltarusijos vykdomų hibridinių atakų (124)
Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX)
Žiniasklaida: ukrainiečių apdovanojimų ceremonijos metu smogė rusų raketa, žuvo elitiniai Ukrainos kariai (30)
Paskelbtas vaizdo įrašas: užfiksuotas ilgai planuotas ukrainiečių smūgis „Shahed“ bazei (nuotr. stop kadras)
Karas Ukrainoje. Paskelbtas vaizdo įrašas: užfiksuotas ilgai planuotas ukrainiečių smūgis „Shahed“ bazei (92)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų