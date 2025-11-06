Ukraina smogė Rusijos naftos perdirbimo gamyklai: įsiplieskė gaisras

Masinė dronų ataka prieš Rusijos pietinį Volgogrado miestą kainavo vieno žmogaus gyvybę ir sukėlė gaisrą pramoniniame rajone, ketvirtadienį pranešė vietos pareigūnas, o Ukraina skelbė smogusi netoliese esančiai naftos perdirbimo gamyklai.
Pataikyta į 24 aukštų daugiabutį, padaryta žalos netoliese esančių namų balkonams ir langams, socialiniame tinkle „Telegram“ tvirtino Volgogrado gubernatorius Andrejus Bočarovas.
„48 metų civilis vyras žuvo nuo šios atakos skeveldrų“, – skelbė jis.
„Krentančios nuolaužos sukėlė gaisrą pramoninėje Krasnoarmeiskio rajono zonoje“, – teigė gubernatorius ir pridūrė, kad liepsnos jau užgesintos.
Volgogradas, esantis daugiau nei 400 km į rytus nuo kovų zonos Ukrainoje, yra svarbus pramonės centras Maskvos dujų ir naftos perdirbimo gamykloms.
Nors Ukraina suintensyvino savo dronų smūgius toli nuo fronto esantiems strateginiams objektams, mirtys po šių smūgiu išlieka retenybe.
Socialiniuose tinkluose pasklidusiose nepatvirtintose nuotraukose matyti didžiulis gaisras naftos perdirbimo gamykloje bei apdegęs daugiabutis, kurio kieme mėtosi sudužusių langų šukės.
Ukraina teigė sėkmingai smogusi savo numatytam taikiniui
„Taikinio vietovėje užfiksuoti sprogimai bei gaisras“, – per „Telegram“ skelbė Ukrainos generalinis štabas.
Kyjivo saugumo vadovas neseniai sakė, jog Ukraina kol kas šiais metais įgyvendino beveik 160 sėkmingų smūgių Rusijos naftos objektams.
Rusijos gynybos ministerija teigė nukovusi 75 ukrainiečių dronus, daugumą jų – virš Volgogrado regiono.
2022-ųjų vasarį plataus masto invaziją pradėjęs Kremlius taip pat intensyvino oro atakas Ukrainos energetikos objektams bei geležinkeliams. Tai sukėlė nerimą, jog Ukraina gali susidurti su žiema, kupina trikdžių elektros bei šildymo tiekimui.
Pernakt Rusija smogė Ukrainai 135-iais dronais, ketvirtadienį teigė prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Dnipropetrovsko regione į gyvenamąjį namą pataikius dronui buvo sužeisti aštuoni žmonės, sakė jis.
„Taikiniais tapo mūsų kritinė infrastruktūra – viskas, kas remia įprastą civilinį gyvenimą“, – teigė V. Zelenskis bei ragino Vakarų sąjungininkes taikyti Rusijai griežtesnes sankcijas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!