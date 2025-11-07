EIB investuoja į Lietuvos gynybą: Nausėda vadina sprendimą „stipriu signalu“

G. Nausėda pabrėžė, kad neseniai EIB priimtas sprendimas finansuoti su gynyba ir saugumu susijusius projektus Europoje yra stiprus signalas Europos bankams, kurie iki šiol laikosi atsargios politikos šiuo atžvilgiu. Be to, pasak šalies vadovo, itin sveikintinas yra EIB sprendimas investuoti į Lietuvos gynybos ir saugumo srities projektus.
„Prezidentas aukštai įvertino tvirtos Lietuvos partnerystės su EIB reikšmę – nuo banko veiklos Lietuvoje pradžios 1994 metais EIB investicijos į šalies aplinkosaugos, infrastruktūros ir inovacijų sektorius siekia apie 5 mlrd. eurų“, – rašoma Prezidentūros pranešime.
Pažymima, jog penktadienį vykusio susitikimo metu šalies vadovas taip pat padėkojo už EIB indėlį į Rūdninkų gynybos infrastruktūros projektą bei pasveikino sprendimą dėl naujos 500 mln. eurų kreditų linijos, skirtos dvejopos paskirties gynybos projektams Lietuvoje.
Prezidentas EIB viceprezidentui taip pat išreiškė padėką už tvirtą paramą Ukrainai ir pabrėžė būtinybę tęsti koordinuotas pastangas, skirtas Ukrainai atstatyti ir integruoti į Europos Sąjungą.
EIB – bankas, nepriklausoma ES institucija. Jis teikia paskolas ir garantijas investiciniams projektams. Pagrindinis EIB uždavinys – ekonomiškai silpnesnių rajonų plėtros parėmimas.