 
Kalendorius
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

EIB investuoja į Lietuvos gynybą: Nausėda vadina sprendimą „stipriu signalu“

2025-11-07 11:42 / šaltinis: ELTA
2025-11-07 11:42

Penktadienį šalies vadovas Gitanas Nausėda susitiko su Lietuvoje viešinčiu Europos investicijų banko (EIB) viceprezidentu Karlu Nehammeriu. Susitikimo metu jie aptarė EIB vaidmenį stiprinant Europos saugumą ir atsparumą bei Lietuvos ir banko bendradarbiavimą. 

Gitanas Nausėda (nuotr. Roberto Riabovo)

Penktadienį šalies vadovas Gitanas Nausėda susitiko su Lietuvoje viešinčiu Europos investicijų banko (EIB) viceprezidentu Karlu Nehammeriu. Susitikimo metu jie aptarė EIB vaidmenį stiprinant Europos saugumą ir atsparumą bei Lietuvos ir banko bendradarbiavimą. 

REKLAMA
0

G. Nausėda pabrėžė, kad neseniai EIB priimtas sprendimas finansuoti su gynyba ir saugumu susijusius projektus Europoje yra stiprus signalas Europos bankams, kurie iki šiol laikosi atsargios politikos šiuo atžvilgiu. Be to, pasak šalies vadovo, itin sveikintinas yra EIB sprendimas investuoti į Lietuvos gynybos ir saugumo srities projektus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Prezidentas aukštai įvertino tvirtos Lietuvos partnerystės su EIB reikšmę – nuo banko veiklos Lietuvoje pradžios 1994 metais EIB investicijos į šalies aplinkosaugos, infrastruktūros ir inovacijų sektorius siekia apie 5 mlrd. eurų“, – rašoma Prezidentūros pranešime. 

REKLAMA
REKLAMA

Pažymima, jog penktadienį vykusio susitikimo metu šalies vadovas taip pat padėkojo už EIB indėlį į Rūdninkų gynybos infrastruktūros projektą bei pasveikino sprendimą dėl naujos 500 mln. eurų kreditų linijos, skirtos dvejopos paskirties gynybos projektams Lietuvoje.

REKLAMA

Prezidentas EIB viceprezidentui taip pat išreiškė padėką už tvirtą paramą Ukrainai ir pabrėžė būtinybę tęsti koordinuotas pastangas, skirtas Ukrainai atstatyti ir integruoti į Europos Sąjungą.

EIB – bankas, nepriklausoma ES institucija. Jis teikia paskolas ir garantijas investiciniams projektams. Pagrindinis EIB uždavinys – ekonomiškai silpnesnių rajonų plėtros parėmimas. 

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų