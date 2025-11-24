„Intensyviausia naktis per visą šitą mėnesį“: balionai užfiksuoti ir Latvijos oro erdvėje

Anot jo, pastarąją parą balionai užfiksuoti ir Latvijos oro erdvėje.
„Turėjome turbūt intensyviausią naktį per visą šitą mėnesį, per lapkritį, nes paleidimai meteorologinių balionų prasidėjo apie 5 valandą vakaro iš Baltarusijos ir tęsėsi iki 2 valandos ryto“, – LRT radijui pirmadienį sakė V. Vitkauskas.
NKVC vadovo teigimu, fiksuota per 40 kontrabandiniams balionams būdingų atžymų.
„Uždarymas oro erdvės buvo toks sąlygotas dėl būtent tokio ilgo masto ir intensyvumo paleidimų meteorologinių balionų ir todėl reikėjo uždaryti iš pradžių vieną kartą apie penkias valandas ir paskui dar pratęsti“, – teigė V. Vitkauskas.
Pastarojo teigimu, kol kas nėra aiškios aplinkybės, kaip kontrabandiniai balionai pasiekė Latvijos oro erdvę, tačiau šie fiksuoti ir kaimyninėje šalyje.
„Kas turbūt irgi svarbu labai pažymėti, kad turbūt šita visa ataka peraugo net ir į platesnį mastą geografinį ir mūsų kaimynai latviai taip pat irgi sulaukė mūsų žiniomis per 30 atžymų savo radaruose“, – kalbėjo NKVC vadovas.
„Taigi matom, kad režimas plečia geografiją ir dabar mes jau turim ne vien tiktai mūsų nacionalinę problemą, bet jau ir tampa regionine problema“, – pridūrė jis.
V. Vitkausko teigimu, pirmadienį turėtų būti priimti sprendimai dėl regiono atsako.
NKVC žiniomis, buvo atšaukta 13 skrydžių, šeši skrydžiai nukreipti į Kauną.
„Per tūkstantį keleivių teko iš Kauno gabenti į Vilnių ir atvirkščiai. (...) Kai kurie keleiviai, kurie turėjo skristi iš Vilniaus, buvo nugabenti į Kauną ir iš Kauno galėjo tęsti savo kelionę“, – sakė V. Vitkauskas.
Iki šio ryto rasti šeši balionai, jų paieškos tęsiamos.
BNS rašė, kad pastarąją parą dėl kontrabandinių balionų grėsmės buvo du kartus sustabdytas Vilniaus oro uosto darbas.
Oro uostas buvo uždarytas nuo 18.55 val. sekmadienį iki 00.25 val. pirmadienį bei nuo 1.40 val. iki 3.25 val. pirmadienį.
Lietuvos oro uostai praneša, kad dienos eigoje gali būti fiksuojami pavieniai skrydžių vėlavimai dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos.
Pastarąjį kartą dėl šios priežasties Vilniaus oro uosto darbas buvo sutrikdytas ketvirtadienį, taip paveikiant per 1,1 tūkst. keleivių ir 10 skrydžių.
Dėl kontrabandinių balionų grėsmės Lietuva buvo maždaug trims savaitėms uždariusi sieną su Baltarusija, tačiau argumentuodama pagerėjusia situacija ją šią savaitę atidarė.
Reaguodamas į uždarytą sieną Minskas uždraudė šalyje esantiems Lietuvos vilkikams grįžti į šalį, kol ji nebus atverta. Nepaisant atnaujinto dviejų pasienio punktų darbo, vilkikai grįžti į Lietuvą nėra išleidžiami.
Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus vadina hibridine Minsko ataka.
Premjerė Inga Ruginienė anksčiau šią savaitę sakė, kad kontrabandiniai balionai yra nauja Lietuvos realybė, tačiau pabrėžė, kad jei įskridimai kartotis, sieną gali būti vėl uždaryta.
