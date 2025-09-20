Danielis Stahlis driokstelėjo pasaulio čempionato kvalifikacijoje ir apie spaudimą finale kalbėjo su šypsena

„Jaučiuosi nuostabiai. Tiesą pasakius, tai buvo geriausias rezultatas kvalifikacijoje per visą mano karjerą. Viską atlikau puikiai, pagavau „ritmą“, „sprogau“ tinkamu metu. Visą vasarą dirbau ties tuo, kad pavyktų pajausti metimo ritmą. Šiandien viskas gavosi puikiai“, – sakė D. Stahlis.
33-ejų atletas grįžo į tą patį stadioną, kuriame 2021 m. laimėjo Tokijo olimpiados auksą. D. Stahlis pripažino, kad vos nepasidavė emocijoms.
„Kai tik įžengiau čia, nedaug trūko, kad būčiau susigraudinęs, o tada pagalvojau – po velnių, smagu čia grįžti. Tai gerai nuteikė kvalifikacijos startui“, – teigė švedas.
D. Stahlis savo įspūdingą metimą atšventė šokiu. Tai patiko jo treneriui Staffanui Jonssonui.
„Man patinka, kai žmonės būna savimi. Danielis stiprus kaip lokys, bet, tuo pačiu, labai žaismingas. Tu gali atėjęs į sektorių būti įsitempęs ir nervintis arba gali mėgautis varžybomis. Man atrodo, kad Danielis čia puikiai jaučiasi. Nedaug kas čia išdrįstų taip šokti“, – SVT pasakojo S. Jonssonas.
Nors D. Stahlis gina titulą ir į finalą pateko su geriausiu rezultatu, tačiau savęs favoritu jis vis tiek nelaiko.
„Aš esu finalo autsaideris. Man jau nebereikia nieko įrodinėti, aš per karjerą viską esu laimėjęs. Dabar eilė laimėti kitiems“, – sakė D. Stahlis, pabrėžęs, kad įtampą finale jaus ne jis, o kiti dalyviai.
Interviu pabaigoje D. Stahlis dar perdavė linkėjimą lengvosios atletikos fanams: „Rytoj labai sočiai pavalgykite pietus, kad juos virškindami ant sofos galėtumėte stebėti finalą“.
