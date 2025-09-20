Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Europos taurės klubų dvikovoje – tvirta „Neptūno“ pergalė

2025-09-20 21:09 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-20 21:09

Klaipėdos „Neptūnas“ (1/0) naująjį Lietuvos krepšinio lygos (LKL) sezoną pradėjo abejonių nekeliančia pergale prieš pernykščius bronzos medalio laimėtojus.

A.Velička sužaidė įspūdingai

Klaipėdos „Neptūnas" (1/0) naująjį Lietuvos krepšinio lygos (LKL) sezoną pradėjo abejonių nekeliančia pergale prieš pernykščius bronzos medalio laimėtojus.

Gedimino Petrausko kariauna išvykoje 96:84 (26:21, 18:18, 29:22, 23:23) užtikrintai susitvarkė su Panevėžio „Lietkabeliu“ (0/1).

Susitikimo pradžia žadėjo atkaklią kovą Panevėžyje – įpusėjus pirmajam ketvirčiui klaipėdiečiai turėjo minimalų pranašumą (11:10). Komandiškai dalindamiesi atsakomybėmis puolime, svečiai kiek atitrūko – 26:19.

Panevėžiečiai pristabdė oponentų persvaros augimą, tačiau prieš ilgąją pertrauką komandas pirmąsyk skyrė dviženklis skirtumas – 42:32. Paskutinėmis pirmosios dalies sekundėmis „Lietkabelis“ priartėjo po Kristiano Kullamae dvitaškio – 39:44.

Kai jau atrodė, kad šeimininkai baigia panaikinti deficitą (51:52), „Neptūno“ puolimo mašina užsikūrė ir kaip reikiant nurūko į priekį – lemiamas dešimt minučių uostamiesčio krepšininkai pasitiko su kur kas geresnėmis pozicijomis – 73:61.

Skirtumas tarp komandų stabiliai laikėsi panašiuose rėžiuose, o tiksint laikui „Neptūno“ pergalės perspektyva atrodė vis aiškesnė. Paskutinėmis minutėmis laimėjimo iš rankų jau nebepaleidę klaipėdiečiai galiausiai įsirašė sau pirmąją pergalę.

Lietkabelis“: Jamelas Morrisas 21, Paulius Danusevičius 17 (7 atk. kam.), Kristianas Kullamae 10, Gabrielius Maldūnas (7 atk. kam.) ir Trey'us Drechselas po 9, Nojus Radžius ir Lazaras Mutičius po 7.

„Neptūnas“: Donatas Tarolis 20, Arnas Velička 19 (6 atk. kam., 7 rez. perd., 31 naud. bal.), Zane'as Watermanas 13, Jamesas Karnikas 12, Rihardas Lomažas 10, Harrisonas Cleary 7, Jordanas Tuckeris 6.

