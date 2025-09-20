Europos taurės klubų dvikovoje – tvirta „Neptūno“ pergalė

Gedimino Petrausko kariauna išvykoje 96:84 (26:21, 18:18, 29:22, 23:23) užtikrintai susitvarkė su Panevėžio „Lietkabeliu“ (0/1).
Susitikimo pradžia žadėjo atkaklią kovą Panevėžyje – įpusėjus pirmajam ketvirčiui klaipėdiečiai turėjo minimalų pranašumą (11:10). Komandiškai dalindamiesi atsakomybėmis puolime, svečiai kiek atitrūko – 26:19.
Panevėžiečiai pristabdė oponentų persvaros augimą, tačiau prieš ilgąją pertrauką komandas pirmąsyk skyrė dviženklis skirtumas – 42:32. Paskutinėmis pirmosios dalies sekundėmis „Lietkabelis“ priartėjo po Kristiano Kullamae dvitaškio – 39:44.
Kai jau atrodė, kad šeimininkai baigia panaikinti deficitą (51:52), „Neptūno“ puolimo mašina užsikūrė ir kaip reikiant nurūko į priekį – lemiamas dešimt minučių uostamiesčio krepšininkai pasitiko su kur kas geresnėmis pozicijomis – 73:61.
Skirtumas tarp komandų stabiliai laikėsi panašiuose rėžiuose, o tiksint laikui „Neptūno“ pergalės perspektyva atrodė vis aiškesnė. Paskutinėmis minutėmis laimėjimo iš rankų jau nebepaleidę klaipėdiečiai galiausiai įsirašė sau pirmąją pergalę.
„Lietkabelis“: Jamelas Morrisas 21, Paulius Danusevičius 17 (7 atk. kam.), Kristianas Kullamae 10, Gabrielius Maldūnas (7 atk. kam.) ir Trey'us Drechselas po 9, Nojus Radžius ir Lazaras Mutičius po 7.
„Neptūnas“: Donatas Tarolis 20, Arnas Velička 19 (6 atk. kam., 7 rez. perd., 31 naud. bal.), Zane'as Watermanas 13, Jamesas Karnikas 12, Rihardas Lomažas 10, Harrisonas Cleary 7, Jordanas Tuckeris 6.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!