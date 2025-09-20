Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Čehas įvertino Aleknų pasirodymus pasaulio čempionato atrankoje: „Martynas nustebino, Mykolui galėjo sutrukdyti spaudimas“

2025-09-20 21:04
2025-09-20 21:04

2022 m. pasaulio čempionas ir 2023 m. pasaulio vicečempionas slovėnas Kristjanas Čehas Tokijuje (Japonija) be vargo pateko į pasaulio lengvosios atletikos čempionato finalą. Slovėnas jau pirmu bandymu kvalifikacijoje diską numetė net 68,08 metro.

Kristjanas Čehas | Scanpix nuotr.

0

„Pirmas tikslas įvykdytas. Taip ir norėjau jau pirmu metimu užsitikrinti vietą finale, kad patausočiau jėgas. Metimas buvo geras, techniškai išpildytas. Apšilimo metu diską mečiau tik apie 60 metrų. Treneris man pasakė, kad įdėčiau kiek daugiau jėgos. Toks jau aš esu – jei atlieku metimą kiek lėčiau nei įprastai, tada mano technika pasikeičia į blogą. Tiesą pasakius, buvau nustebęs, jog pirmu bandymu diskas nuskriejo taip toli“, – Slovėnijos žiniasklaidai sakė K. Čehas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

B grupėje dalyvavęs slovėnas jau žinojo A grupės rezultatus. Ten visus nustebino Martynas Alekna (67,16), o Mykolas Alekna (65,39) tik po papildomų laukimo valandų sužinojo, kad pateko į finalą.

„Stahlis šiandien diską metė toliau už mane. Tai normalu. Jis patyręs, turi 2 pasaulio čempiono titulus ir atvyko čia gerai pasiruošęs. Vyresnysis Alekna šiandien mane nustebino. Taip jau pasaulio čempionatuose nutinka – čia visada būna staigmenų.

Tiesą pasakius, psichologiškai kvalifikacija yra dar sunkesnis etapas nei finalas. Gal dėl to jaunasis Alekna šiandien turėjo problemų“, – svarstė K. Čehas.

Slovėnas dar pridėjo, kad į Tokiją atvyko būdamas labai geros sportinės formos: „Esu puikiai pasiruošęs startui. Turbūt šiame sezone dar nebuvau įgijęs tokios geros formos. Tai įrodžiau pirmu metimu kvalifikacijoje. Sekmadienį pasistengsiu susitvarkyti su spaudimu ir sieksiu parodyti tai, ką sugebu“.

