„Paris“ krito Supertaurės pusfinalyje

Finale Le Mano klubo laukia akistata su Monako „AS Monaco“.
Pralaimėjusiems Nadiras Hifi pelnė 27 taškus (11/13 baudos metimai), Yakuba Ouattara – 16, Joelis Ayayi – 12, Derekas Willisas pridėjo 8.
Nugalėtojams Shannonas Boguesas įmetė 20 taškų, Trevoras Hudginsas – 19, Davidas DiLeo – 17, TaShawnas Thomasas surinko 11.
