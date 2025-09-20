Laverio taurės starte – Europos rinktinės persvara ir Zverevo pokštas, padėjęs Alcarazui spaudos konferencijoje

Po pirmosios dienos Europos rinktinė išsiveržė į priekį rezultatu 3-1. Norvegas Casperas Ruudas (ATP-12) 6:4, 7:6 (7:4) nugalėjo amerikietį Reilly Opelką (ATP-62), čekas Jakubas Menšikas (ATP-17) 6:1, 6:7 (3:7), [10:8] išplėšė pergalę prieš amerikietį Alexą Michelseną (ATP-32), italas Flavio Cobolli (ATP-25) 4:6, 3:6 neatsilaikė prieš brazilų talentą Joao Fonsecą (ATP-42), o dvejetuose ispanas Carlosas Alcarazas su J. Menšiku 7:6 (9:7), 6:4 palaužė amerikiečių Tayloro Fritzo ir A. Michelseno pasipriešinimą.
Pirmoji diena turnyrine prasme reiškia mažiausiai, nes už kiekvieną laimėtą mačą skiriama tik po 1 įskaitinį tašką. Antrąją dieną kiekvienos pergalės vertė bus 2 taškai, o trečiąją – 3. Nugalės ta rinktinė, kuri pirmoji surinks bent 13 taškų.
Turnyro spaudos konferencijoje jau buvo užfiksuotas kuriozas, kai viena iš žurnalisčių paklausė C. Alcarazo, ar šis išbandė „Meta“ akinius ir ar buvo susitikęs su technologijų įmonių vadovais.
C. Alcarazas akivaizdžiai sutriko ir nežinojo, ką atsakyti.
Žurnalistė plačiau paaiškino savo klausimą, bet ispanas ir toliau sunkiai rinko žodžius, o tada C. Alcarazui į pagalbą atskubėjo Alexanderis Zverevas.
„Jis dievina „Meta“ akinius ir naująsias technologijas. Jis sutiko visus pasaulio lyderius, paspaudė jiems rankas ir nuo rytojaus jis bus „Apple“ dalis“, – visus prajuokino A. Zverevas.
