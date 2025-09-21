K.Nunno vedamas „Panathinaikos“ užtikrintai pranoko „36ers“

Marius Grigonis su komanda nekeliavo į Australiją.
Nugalėtojams Kendrickas Nunnas pelnė 26 taškus (4/7 tritaškiai), Nikos Rogkavopoulos ir Richaunas Holmesas (10 atk. kam.) – po 14, Konstantinos Mitoglou – 12, Jerianas Grantas – 11, Juancho Hernangomezas – 10, Vassilis Toliopoulos pridėjo 9 taškus.
Pralaimėjusiems Bryce‘as Cottonas įmetė 24 taškus (3/10 tritaškiai, 9 rez. perd.), Dejanas Vasiljevičius – 22 (6/9 tritaškiai), Isaacas Humphriesas – 12, Zylanas Cheathamas surinko 11 (9 atk. kam.).
